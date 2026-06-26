Pancho Ferraro, primer DT campeón con Messi en la Selección Argentina: "Su humildad no cambió"

"Pancho" Ferraro, el DT de Messi en su primer título con la Selección Argentina.

Francisco "Pancho" Ferraro es el primer entrenador que fue campeón con Lionel Messi en la Selección Argentina, hace ya más de dos décadas. El entonces director técnico de la Sub 20 se coronó de la mano de "Leo" en el Mundial de Holanda 2005, cuando el delantero de Barcelona empezó el torneo como suplente y lo terminó como la gran figura. De hecho, marcó los dos goles de penal en la victoria por 2-1 frente a Nigeria en la final.

Durante la entrevista con El Destape, el ex DT de 81 años llenó de elogios al crack en un día muy especial, ya que es el 39° cumpleaños del capitán de la "Albiceleste". De hecho, detalló qué fue mejorando, tanto en el juego como fuera de la cancha, para continuar en la cima a esta edad. En pleno Mundial 2026, el mejor futbolista de la historia sigue brillando: hizo los cinco tantos del equipo de Lionel Scaloni en dos encuentros para avanzar a los 16avos de final.

"Pancho" Ferraro reveló qué mejoró Messi con el tiempo para ser el mejor aún con 39 años: "Fue mutando dentro de la cancha"

En el diálogo con este portal, el exentrenador del Seleccionado Sub 20 comentó: "Lógicamente que ni te puedo hablar de la técnica porque siempre la tuvo, nació con eso, pero sí ha evolucionado a medida que paso el tiempo con respecto a las posiciones en la cancha". Incluso, repasó que "en los comienzos, era como un extremo derecho en Barcelona y luego comenzó a mutar, a ir por otros lugares de la cancha como un 9 falso saliendo a metros de los centrales, luego retrocediendo...". Tácticamente, valoró que "hoy podés hablar de un jugador que se adapta, en todo aspecto, para trabajar más por el centro o por derecha. No transita mucho por izquierda, pero trabaja en el medio, se junta con los volantes".

A la hora de analizar lo que hace Messi en el verde césped, Ferraro puntualizó en que "a medida que van pasando los minutos, busca los espacios como para recibir más libre. El rival siempre va a estar atento para que tenga su marca, que tenga a dos o tres hombres encima. Él va buscando ese lugar para encarar, para estar libre, para buscar los toques o asociaciones". "Han pasado los años, ha hecho goles de todo tipo: de tiro libre, de cabeza, de derecha, así que tenemos que hablar de un jugador completo que viene siendo el mejor del mundo", alabó al astro rosarino.

"Pancho" Ferraro, el DT de Messi en su primer título con la Selección Argentina.

Acerca de la personalidad de "La Pulga", "Pancho" resaltó que "con los años va cambiando se manera de ser, su carácter, pero lo que no ha cambiado es su humildad como persona. Lo humilde, lo ubicado, lo compañero que es, cómo vive las prácticas, el vestuario, los problemas que pueda tener algún compañero". En la misma línea, declaró que "te das cuenta cómo habla, en el campo de juego. Si antes no le hablaba a un árbitro, ahora sí, o a un rival que le ha pegado mal. Pero lo más importante es que el plantel esté con él".

Sobre la sencillez del protagonista, Ferraro profundizó: "Él quiere que lo traten como a uno más, no quiere ser la figura de la que todo el mundo hable... Y lo vamos comprobando por cómo son todos con él, desde aquel juvenil que fue por primera vez a a Selección. Es así por cómo es dentro y fuera de la cancha".

Con respecto a estas dos décadas que lleva el ex PSG en la cima del fútbol mundial, el ex DT recordó que "cuando estuvo acá (en Argentina) se hablaba de que era su último partido, que no se sabía si llegaba al Mundial". Sin embargo, él nunca estuvo de acuerdo con quienes decían eso: "En cada entrevista que me hicieron dije que no, que él iba a seguir. Se me hace dificil pensar en una Selección Argentina sin él, así que imaginate lo que siento por él...".

"Pancho" Ferraro, el DT de Messi en su primer título con la Selección Argentina.

"Lo está haciendo muy bien, él se exige... Siempre quiere estar, ganar, tiene un cuidado excepcional en su físico por cómo se preparó también para este Mundial. No solamente el trabajo físico de un turno, sino doble turno, hablando con algún profe de lo que él creía necesario", continuó con los halagos sobre el trabajo día a día del número 10 en Inter Miami de Estados Unidos.

De nuevo con relación a su desempeño dentro de la cancha, Ferraro opinó que Messi "a veces, hasta llega a ser un defensor recuperando pelotas cerca de su área...". Igualmente, aclaró: "No me extraña en absoluto. Repito: a él no le interesan las estadisticas, lo toma natural, no lleva eso en su cabeza. Quiere estar bien físicamente, se cuida para eso, y cuando está dentro de la cancha quiere cooperar con el compañero, con el equipo. Lo está haciendo muy bien, acompañado por un gran plantel y un gran cuerpo técnico".

"Pancho" Ferraro, el DT de Messi en su primer título con la Selección Argentina.

Ferraro le envió un mensaje a la distancia al capitán: "Desearle a Leo que pase un feliz cumple, que sea feliz, que esté bien rodeado con su familia, con el plantel, con el cuerpo técnico. Lo queremos mucho y muchas gracias por lo que está dando".

El análisis de "Pancho" Ferraro sobre la Selección Argentina en el Mundial 2026: "Muy bien"

Si bien apenas la "Albiceleste" jugó dos partidos con ambas victorias y cinco goles de Messi (3-0 a Argelia y 2-0 a Austria), el extécnico valoró el trabajo realizado: "Hasta ahora muy bien, sabemos que no hay rivales fáciles, hay que jugar los partidos". También recalcó que "Argentina sabe que cuando tiene la pelota, el rival sufre, y a la inversa. También se adaptan para recuperar la pelota y tratar de hacer lo mejor que tiene Argentina: los pases, las asociaciones, las pelotas en profundidad". Por último, sentenció: "La veo bien, no puedo estar en el lugar de Scaloni, sería una falta de respeto. Ya el cuerpo técnico sabrá qué es lo más aconsejable, sólo desearles lo mejor y que lleguen lo más lejos posible".