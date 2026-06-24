El diálogo de Jude Bellingham con Jordan Ayew en pleno Inglaterra vs. Ghana

La Ley Prestianni impulsada por la FIFA de Gianni Infantino volvió a ser noticia en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 como sucedió con Miguel Almirón de la Selección de Paraguay en el triunfo por 1 a 0 ante Turquía. Sin embargo, esta vez la misma acción no terminó con una tarjeta roja y el beneficiado fue Jude Bellingham, volante central del Real Madrid que representa a Inglaterra y que siguió en el campo de juego. Por supuesto, la acción no pasó para nada inadvertida pero todo continuó con normalidad.

Por qué no se aplicó la Ley Prestianni con Bellingham en Inglaterra y sí con Almirón en Paraguay en el Mundial 2026

La mencionada acción tuvo lugar a los 37 minutos de la primera mitad en el marco del empate sin goles entre el combinado inglés y Ghana por la segunda fecha del Grupo L de la Copa del Mundo. A diferencia de lo sucedido con el diez del elenco "Guaraní", el mediocampista del "Merengue" no tuvo una discusión o cruce con algún rival, sino que sólo fue una charla "amistosa" con el ghanés Jordan Ayew. Claro que, allí el criterio es diferente y por eso no se fue expulsado por el hondureño Saíd Martínez como sí pasó con el nacido en Asunción.

Antes del comienzo del torneo fue Pierluigi Collina, ex árbitro FIFA y actual mandamás de los colegiados, quien habló acerca de este tema y dio detalles de esta novedosa regla. "Los jugadores pueden cubrirse la boca con el brazo y la camiseta porque pueden estar charlando. Es normal charlar antes, durante o después del partido. Si la conversación es amistosa pueden continuarla sin ningún problema. Cuando se torna conflictiva, taparse la boca significa que estás haciendo algo malo y la sanción es tarjeta roja".

Polémica por la Ley Prestianni: castigaron a Almirón y perdonaron a Bellingham

La acción en el duelo entre el conjunto paraguayo y Turquía se dio inmediatamente después de que el delantero guaraní Isidro Pitta caiga tras una dura infracción de Ismail Yuksek. De esto nació el conflicto que tuvo a Almirón como protagonista hablando con Mert Muldur, quienes más allá de no estar directamente involucrados fueron partícipes. Así, en medio de la tensión, el salvadoreño Iván Barton igualmente le mostró la roja a Almirón luego de que su rival se queje de su accionar.

Qué es la nueva Ley Prestianni y por qué se fue expulsado Almirón de Paraguay en el Mundial

La FIFA implementó ciertas reglas para esta Copa del Mundo y una de ellas es que los jugadores no pueden taparse la boca durante los enfrentamientos con los rivales, y ​si alguno ‌lo hace deliberadamente, podrá ser expulsado. El cambio se anunció tras polémicas como la disputa entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior. En febrero, el delantero del Real Madrid acusó a su rival del Benfica de proferir comentarios racistas, pero como el jugador ⁠tenía la boca tapada, no se pudo demostrar la infracción. El primer y único afectado hasta el momento fue Miguel Almirón en el equipo de Gustavo Alfaro, no así Jude Bellingham en Inglaterra.