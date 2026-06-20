La bronca de Alfaro por el arbitraje y la expulsión a Almirón en Paraguay vs. Turquía en el Mundial: "Me cuesta"

La bronca de Alfaro por el arbitraje en Paraguay vs. Turquía en el Mundial

Gustavo Alfaro se expresó en conferencia de prensa después de la victoria de la Selección de Paraguay por 1 a 0 ante Turquía en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Uno de los puntos más picantes de la conferencia de prensa posterior al encuentro fue cuando el DT hizo referencia a la expulsión de Miguel Almirón a raíz de la nueva Ley Prestianni. Por supuesto, sus dichos no tardaron en hacerse virales en las redes sociales por su particular queja.

Alfaro se quejó del arbitraje en Paraguay vs. Turquía en el Mundial por la expulsión a Almirón

"Del arbitraje, nada... me cuesta jugar este deporte nuevo. Me parece que en el fútbol, en algún punto yo lo respeto, todas las normativas nuevas que se pusieron y todo lo demás, pero a veces hay determinadas circunstancias que se manejan para un lado o para el otro y lo único que quiere es justicia, ganar o perder porque hizo mejor las cosas que el rival o lo superaron. No tengo nada que decir, pero todo el decálogo completo del reglamento se lo aplicaron a Paraguay, desde la primera hoja hasta la última", respondió Alfaro ante la situación que dejó a su equipo con diez hombres en el primer tiempo.

Alfaro sobre la Selección de Paraguay en el Mundial

Después de asegurar que se prepararán de la mejor manera para lo que viene, el DT agregó que no hay que dar por muerto a Paraguay en un Mundial. "Cuando todo el mundo da que Paraguay se está yendo del Mundial, es cuando más temor hay que tenerle, porque en las adversidades más complejas los jugadores dan la talla", aseveró. Además, agregó que los futbolistas le hicieron vivir una de las noches más hermosas como entrenador.

Qué es la nueva Ley Prestianni y por qué se fue expulsado Almirón de Paraguay en el Mundial

La FIFA implementó ciertas reglas para esta Copa del Mundo y una de ellas es que los jugadores no pueden taparse la boca durante los enfrentamientos con los rivales, y ​si alguno ‌lo hace deliberadamente, podrá ser expulsado. El cambio se anunció tras polémicas como la disputa entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior. En febrero, el delantero del Real Madrid acusó a su rival del Benfica de proferir comentarios racistas, pero como el jugador ⁠tenía la boca tapada, no se pudo demostrar la infracción.

Miguel Amirón se fue expulsado en Paraguay por la nueva Ley Prestianni

Cuándo vuelve a jugar Paraguay en el Mundial 2026

El combinado guaraní se verá las caras con Australia por la tercera y última fecha del Grupo D con la ilusión de clasificar a 16avos de final. Con la eliminación de Turquía, los de Alfaro podrán quedar segundos si resultan ganadores de este compromiso o terceros si pierden, lo cual los hará depender de otros resultados para quedar entre los mejores ocho que terminen en tercer lugar que avancen de ronda. Lo cierto es que este compromiso tendrá lugar el próximo jueves 25 de marzo a las 23 horas de nuestro país en el Levi's Stadium de Santa Clara.