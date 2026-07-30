Llega la Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal 2026: con entradas gratis, ¿cómo llegar?

Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá durante tres días a chocolateros, reposteros, artesanos y emprendedores, además de ofrecer espectáculos, clases gastronómicas y actividades para toda la familia.

La 30° edición de la Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal "ChocoGesell" ya tiene fecha confirmada y volverá a convertir a Villa Gesell en uno de los principales destinos turísticos del invierno.

Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá durante tres días a chocolateros, reposteros, artesanos y emprendedores, además de ofrecer espectáculos, clases gastronómicas y actividades para toda la familia.

La celebración se realizará del 15 al 17 de agosto en el Bosque Fundacional, ubicado en la intersección de Alameda 202 y Avenida Buenos Aires, con actividades programadas entre las 11 y las 19. La organización está a cargo de la Secretaría de Turismo, Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad de Villa Gesell.

¿Cómo será la Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal 2026?

La Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal nació en 1996 con el objetivo de promover a Villa Gesell como destino turístico durante la temporada baja y, con el paso de los años, se consolidó como uno de los eventos gastronómicos más convocantes del calendario bonaerense.

Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer decenas de puestos de venta de chocolates, alfajores, tortas y otras especialidades elaboradas por productores de distintos puntos del país. Además, el programa contempla:

Demostraciones gastronómicas gratuitas.

Clases magistrales a cargo de maestros chocolateros y pasteleros.

Concurso a la mejor pieza de chocolate.

Competencia al mejor postre.

Sorteos y entrega de premios.

Espectáculos musicales y shows infantiles.

Espacios de juegos e inflables para niños.

Patio cervecero y propuestas gastronómicas saladas.

Feria de artesanos y emprendedores locales.

En la presentación del calendario anual de eventos 2026, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, destacó la importancia de la participación de instituciones, productores, artesanos y vecinos para fortalecer la identidad cultural de la ciudad y potenciar el turismo durante todo el año. Por su parte, el secretario de Turismo, Cultura, Educación y Deportes, Emiliano Felice, señaló que la agenda de celebraciones contribuye a impulsar la actividad turística y la producción local.

¿Cómo llegar a la Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal 2026?

El evento tendrá lugar en el Bosque Fundacional, uno de los espacios históricos y naturales más representativos de Villa Gesell.

Quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires en automóvil deberán recorrer unos 380 kilómetros por la Autovía 2 hasta la localidad de Coronel Vidal, continuar por la Ruta Provincial 63, luego tomar la Ruta Provincial 11 y finalmente acceder a Villa Gesell por el ingreso principal.

También es posible llegar en ómnibus desde la Terminal de Retiro hasta la Terminal de Villa Gesell. Desde allí funciona un servicio de transporte urbano que conecta la terminal con el centro y distintos sectores turísticos, incluido el área cercana al Bosque Fundacional.

La entrada al predio será gratuita, por lo que los organizadores recomiendan asistir con anticipación para recorrer los stands gastronómicos, participar de las actividades y conseguir lugar en las demostraciones y espectáculos.