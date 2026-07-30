Epic Games: juegos gratis del 30 de julio al 6 de agosto 2026

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Los usuarios de Epic Games Store ya pueden sumar dos nuevos títulos sin pagar un peso. Desde el 30 de julio y hasta el 6 de agosto de 2026, la plataforma ofrece de manera gratuita OTXO y Sol Cesto, dos propuestas muy diferentes entre sí que pasarán a formar parte de la biblioteca del jugador para siempre, siempre y cuando se reclamen dentro del período promocional.

Como ocurre cada semana, la tienda renueva su selección de juegos gratis y permite que cualquier persona con una cuenta de Epic Games los obtenga sin costo. Una vez agregados a la biblioteca, seguirán disponibles incluso cuando finalice la promoción, por lo que no será necesario volver a comprarlos más adelante.

De qué se tratan los juegos gratis de Epic Games

OTXO es un shooter de acción con vista cenital que apuesta por un ritmo frenético y combates de alta velocidad. El jugador debe abrirse paso por una misteriosa mansión llena de enemigos, utilizando una gran variedad de armas y habilidades especiales. El juego incorpora elementos roguelite, por lo que cada partida presenta desafíos diferentes, además de ofrecer una narrativa enigmática que se va revelando a medida que se avanza.

Por su parte, Sol Cesto propone una experiencia completamente distinta. Se trata de un roguelike de exploración de mazmorras en el que cada movimiento depende del azar. Los jugadores deberán atravesar distintos niveles, enfrentarse a criaturas, recolectar recursos y tomar decisiones estratégicas para sobrevivir. Su estética colorida y su sistema de progresión lo convierten en una propuesta ideal para quienes disfrutan de partidas rápidas con un importante componente táctico.

Sol Cesto es un roguelike de exploración de mazmorras en el que cada movimiento depende del azar.

La combinación de ambos títulos ofrece dos estilos de juego muy diferentes: uno enfocado en la acción intensa y otro en la estrategia y la exploración, lo que amplía las opciones para quienes buscan aprovechar los regalos semanales de Epic Games.

Cómo descargar OTXO y Sol Cesto gratis en Epic Games

Obtener estos juegos es un proceso sencillo y no requiere ninguna suscripción paga. Solo hace falta contar con una cuenta gratuita en Epic Games Store.

Paso a paso para reclamar los juegos:

Ingresar a Epic Games Store desde la aplicación para PC o el sitio web oficial. Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games o crear una gratuitamente. Buscar OTXO y Sol Cesto en la tienda o ingresar a la sección de juegos gratis. Presionar el botón para obtener cada título. Completar la compra con un costo de $0. Los juegos quedarán vinculados a la cuenta de forma permanente y podrán descargarse en cualquier momento.

La promoción estará disponible hasta el 6 de agosto de 2026, fecha en la que Epic Games reemplazará ambos títulos por una nueva selección de juegos gratuitos.