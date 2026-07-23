Epic Games: cuáles son los juegos gratis del 23 al 30 de julio 2026

Conseguir el juego es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Epic Games Store renovó su promoción semanal y ya confirmó cuál es el juego gratis disponible del 23 al 30 de julio de 2026. En esta oportunidad, los usuarios pueden sumar Foretales a su biblioteca sin pagar un solo peso y conservarlo para siempre, siempre que lo reclamen antes de que finalice la oferta.

Como ocurre cada jueves, Epic Games reemplazó los títulos de la semana anterior por una nueva propuesta que combina cartas, estrategia y decisiones narrativas. La promoción está disponible por tiempo limitado y puede aprovecharse desde cualquier cuenta de Epic Games con la autenticación en dos pasos activada. Una vez reclamado, el juego queda asociado a la cuenta para siempre, incluso si se descarga más adelante.

¿De qué trata Foretales?

Foretales es un juego de estrategia basado en cartas que mezcla exploración, narrativa y toma de decisiones. La historia gira alrededor de una antigua profecía que amenaza con destruir el mundo y pone al jugador en el papel de un grupo de héroes que deberá elegir cuidadosamente cada paso para intentar cambiar ese destino.

A diferencia de otros juegos del género, las decisiones tienen un peso importante en el desarrollo de la aventura. Cada carta representa acciones, habilidades o recursos que permiten avanzar por distintos escenarios, resolver conflictos de maneras diferentes e incluso modificar el rumbo de la historia. Además, cuenta con un estilo artístico muy colorido y un enfoque que combina mecánicas tácticas con una fuerte carga narrativa, lo que lo convierte en una propuesta ideal para quienes disfrutan de los juegos de estrategia con múltiples caminos posibles.

Cada carta representa acciones, habilidades o recursos que permiten avanzar por distintos escenarios.

Cómo descargar gratis el juego de Epic Games

Obtener Foretales es muy sencillo y solo lleva unos minutos:

Ingresar a la Epic Games Store desde la aplicación o el navegador. Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games. Tener habilitada la autenticación en dos pasos, requisito para reclamar los juegos gratuitos. Buscar Foretales en la sección de juegos gratis de la semana. Presionar el botón "Obtener". Completar la compra, que tendrá un valor de $0. El juego quedará guardado de forma permanente en la biblioteca de la cuenta.

La promoción estará disponible hasta el jueves 30 de julio, momento en el que Epic Games la reemplazará por un nuevo título gratuito. Como sucede cada semana, una vez vencido el plazo ya no será posible reclamar el juego sin costo, por lo que conviene sumarlo a la biblioteca antes de que finalice la oferta.