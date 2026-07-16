Epic Games: juegos gratis del 16 al 23 de julio 2026

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Epic Games Store renovó su promoción semanal y desde este 16 de julio hasta el 23 de julio de 2026 ofrece dos juegos gratis para PC: Echo Generation: Midnight Edition y Luto. Como ocurre con todas las promociones de la plataforma, una vez que los usuarios los reclaman dentro del período establecido, ambos títulos quedan para siempre en la biblioteca de la cuenta, sin necesidad de pagar una suscripción.

La selección de esta semana combina dos propuestas muy diferentes. Por un lado, Echo Generation: Midnight Edition apuesta por la aventura, la exploración y los combates por turnos con una estética inspirada en los clásicos de los años 90. En el otro extremo aparece Luto, un inquietante juego de terror psicológico en primera persona que pone el foco en la tensión, la narrativa y el suspenso.

¿De qué tratan Echo Generation: Midnight Edition y Luto?

Echo Generation: Midnight Edition es un RPG de aventuras desarrollado por Cococucumber. La historia sigue a un grupo de chicos que investiga sucesos paranormales en un pequeño pueblo, enfrentándose a criaturas sobrenaturales y resolviendo misterios. Su estilo visual basado en vóxeles, el sistema de combate por turnos y las referencias al cine y las series de los años 80 y 90 lo convierten en una propuesta ideal para quienes buscan una experiencia nostálgica con exploración y humor.

Por su parte, Luto ofrece una experiencia completamente distinta. Se trata de un juego de terror psicológico en el que el protagonista queda atrapado dentro de su propia casa, mientras intenta escapar de una serie de fenómenos sobrenaturales relacionados con el duelo, la ansiedad y el miedo. En lugar de centrarse en la acción, apuesta por la exploración, la ambientación y una narrativa cargada de tensión que recuerda a títulos como P.T..

Echo Generation: Midnight Edition apuesta por la aventura, la exploración y los combates por turnos.

Cómo descargar gratis los juegos de Epic Games

Obtener Echo Generation: Midnight Edition y Luto es un proceso sencillo y no requiere ningún pago. Solo hay que completar estos pasos antes del 23 de julio de 2026:

Ingresar a la tienda de Epic Games Store desde la aplicación o el navegador.

Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games o crear una de manera gratuita.

Buscar Echo Generation: Midnight Edition y Luto en la tienda.

y en la tienda. Presionar el botón "Obtener" en cada uno de los juegos.

en cada uno de los juegos. Completar la operación sin costo.

Una vez finalizado el proceso, ambos títulos quedarán vinculados a la cuenta para siempre, incluso cuando finalice la promoción.

Los dos juegos estarán disponibles sin cargo únicamente entre el 16 y el 23 de julio, por lo que quienes quieran sumarlos a su colección digital deberán reclamarlos antes de que Epic Games actualice su catálogo semanal con una nueva tanda de títulos gratuitos.