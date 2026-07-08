Epic Games: estos son los juegos gratis del 9 al 16 de julio 2026

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Los usuarios de Epic Games Store ya pueden reclamar sin costo dos nuevos videojuegos para PC. Desde el 9 y hasta el 16 de julio, la plataforma ofrece Nova Lands y Tattoo Tycoon de manera completamente gratuita, una oportunidad para sumarlos a la biblioteca y conservarlos para siempre, incluso una vez finalizada la promoción.

Como ocurre cada semana, solo es necesario reclamar los títulos dentro del período de la oferta. Una vez agregados a la cuenta de Epic Games, quedarán disponibles de forma permanente, sin necesidad de pagar una suscripción ni realizar compras adicionales.

¿De qué tratan Nova Lands y Tattoo Tycoon?

Nova Lands es un juego que combina exploración, automatización y construcción de fábricas. La propuesta invita a recorrer diferentes islas, recolectar recursos, desarrollar tecnología y crear cadenas de producción cada vez más eficientes mediante el uso de drones y sistemas automatizados. A medida que avanza la partida, también es posible descubrir nuevos biomas, mejorar las instalaciones y enfrentar distintos desafíos propios de cada territorio.

Por su parte, Tattoo Tycoon apuesta por la gestión de un estudio de tatuajes. El objetivo es administrar el negocio, atender clientes, contratar artistas, ampliar el local y tomar decisiones para convertir el emprendimiento en un estudio exitoso. El juego combina elementos de simulación y estrategia, con foco en el crecimiento del negocio y la satisfacción de los clientes.

Solo es necesario reclamar los títulos dentro del período de la oferta.

Cómo descargar gratis los juegos de Epic Games

Obtener Nova Lands y Tattoo Tycoon es un proceso sencillo y solo lleva unos minutos:

Ingresar a la tienda de Epic Games desde la aplicación para PC o el sitio web oficial.

Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games o crear una nueva si todavía no se tiene una.

Buscar la sección de juegos gratuitos de la semana.

Seleccionar Nova Lands y Tattoo Tycoon .

y . Presionar el botón para obtener cada juego sin costo.

Completar la operación. Aunque el precio figure en cero, es necesario confirmar la compra.

Una vez reclamados, los títulos quedarán asociados de forma permanente a la cuenta y podrán descargarse cuando el usuario lo desee.

La promoción estará disponible hasta el 16 de julio, momento en el que Epic Games renovará su catálogo de juegos gratuitos semanales. Por eso, quienes quieran ampliar su biblioteca digital sin gastar dinero deberán reclamarlos antes de que finalice el plazo.