Aliados pinochetistas presionan a Kast para que indulte a militares y carabineros condenados

Los aliados del presidente José Antonio Kast y sectores internos de su partido le reclaman que cumpla con su promesa de indultar a los militares detenidos por las protestas de 2019 en Santiago de Chile. El recién asumido mandatario afirmó que acatará sus compromisos aunque "bajo la revisación estricta de cada caso". Sus aliados políticos lo acusan de querer demorar la resolución.

La interna quedó expuesta durante una reunión privada entre Kast y los parlamentarios republicanos en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Según trascendió, varios legisladores aprovecharon el encuentro para insistir con el pedido que sostienen desde que Kast llegó al poder: que el Ejecutivo utilice la facultad presidencial para liberar a uniformados que consideran perseguidos por su actuación durante las protestas que sacudieron al país hace seis años.

Kast confirmó que analiza los indultos

Frente a los reclamos de su bancada, Kast evitó fijar plazos concretos, aunque aseguró que su administración "ya trabaja" sobre el tema. El mandatario afirmó que utilizará la atribución presidencial para conceder los indultos, aunque aclaró que cada expediente será evaluado de manera individual antes de tomar una decisión.

La respuesta fue interpretada por muchos legisladores como una señal positiva aunque insuficiente. Dentro del oficialismo reconocen que existe ansiedad entre los sectores más conservadores, que esperaban que la medida llegara durante los primeros meses de gestión.

Una de las voces más firmes fue la de la diputada republicana Javiera Rodríguez, quien semanas atrás aseguró que agotarán "todas las instancias" para lograr la liberación de los carabineros encarcelados. La legisladora sostuvo además que espera que sea el propio Poder Ejecutivo quien impulse los indultos y cuestionó lo que calificó como "una persecución ideológica" contra los uniformados.

Una reunión atravesada por la interna oficialista

Más allá del debate sobre los indultos, la reunión también sirvió para analizar el funcionamiento del Gobierno y el vínculo entre Kast y el partido que él mismo fundó. El Presidente realizó un balance de sus primeros 119 días de gestión y agradeció el respaldo de los legisladores para impulsar la agenda oficialista.

Según los asistentes, el tono del encuentro fue distendido. Cada parlamentario tuvo la posibilidad de plantear inquietudes vinculadas con sus distritos, discutir prioridades legislativas y compartir preocupaciones sobre el escenario político. Incluso hubo espacio para una cena en la que se sirvieron ceviche, peras al jugo y croissants.

Interna oficialista: diferencias entre los republicanos y la derecha de Chile Vamos

Durante la reunión, Kast también pidió a sus legisladores que cesen los enfrentamientos entre el Partido Republicano y los otros espacios que integran la coalición oficialista. En el entorno más íntimo de Kast existe preocupación porque varios de los conflictos recientes fueron protagonizados precisamente por dirigentes republicanos.

Ante ese escenario, el presidente chileno insistió en la necesidad de preservar la unidad del oficialismo y mantener una coordinación permanente entre los distintos partidos. En esa línea, el Gobierno estableció reuniones semanales encabezadas por ministros para evitar posibles nuevos conflictos políticos.