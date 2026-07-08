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Agencias de EEUU presentarán a Trump opciones de productos españoles para un embargo comercial

08 de julio, 2026 | 19.58

El Tesoro de Estados Unidos colaborará con ‌el Departamento ‌de Comercio y la Oficina del Representante de Comercio para presentar al presidente Donald Trump una lista de productos españoles que ​podrían ser ⁠objeto de un embargo ‌comercial en los ⁠próximos días, dijo el ⁠miércoles un funcionario estadounidense.

El funcionario hizo el comentario en respuesta ⁠a una pregunta ​de Reuters sobre ‌los próximos pasos ‌después de que Trump ordenó ⁠al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que detenga todo el comercio ​con ‌España, incluidas las visitas turísticas, por su frustración con la negativa a comprometer un gasto ⁠en defensa del 5% de su PIB, como otros países de la OTAN.

"El Tesoro colaborará con la Oficina del Representante Comercial (USTR) y el ‌Departamento de Comercio para proporcionar a POTUS una lista de productos españoles que podrían ser objeto de embargo en ‌los próximos días", dijo el funcionario sin dar más detalles, ‌al usar ⁠el acrónimo en inglés de "presidente de los ​Estados Unidos".

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Con información de Reuters

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