Agencias de EEUU presentarán a Trump opciones de productos españoles para un embargo comercial

El Tesoro de Estados Unidos colaborará con el Departamento de Comercio y la Oficina del Representante de Comercio para presentar al presidente Donald Trump una lista de productos españoles que podrían ser objeto de un embargo comercial en los próximos días, dijo el miércoles un funcionario estadounidense.
El funcionario hizo el comentario en respuesta a una pregunta de Reuters sobre los próximos pasos después de que Trump ordenó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que detenga todo el comercio con España, incluidas las visitas turísticas, por su frustración con la negativa a comprometer un gasto en defensa del 5% de su PIB, como otros países de la OTAN.
"El Tesoro colaborará con la Oficina del Representante Comercial (USTR) y el Departamento de Comercio para proporcionar a POTUS una lista de productos españoles que podrían ser objeto de embargo en los próximos días", dijo el funcionario sin dar más detalles, al usar el acrónimo en inglés de "presidente de los Estados Unidos".
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Con información de Reuters