Descubren un animal que pasó desapercibido durante siglos en la Amazonia: cómo es la anaconda gigante (Foto: Instituto Butatan)

Un equipo de científicos descubrió una especie de anaconda gigante que pasó desapercibida durante siglos en la Amazonia. Se trata de un animal escondido en medio de la selva en el territorio de Waorani, dentro de Ecuador.

Así fue el descubrimiento de la nueva anaconda gigante

El descubrimiento ocurrió durante la filmación del documental Pole to Pole with Will Smith. Donde el equipo registró a un asombroso ejemplar de 6,3 metros y alrededor de 200 kilos.

En detalle, fue en la región de Bameno, dentro del territorio indígena Baihuaeri Waorani, en plena Amazonia ecuatoriana. Allí, un equipo liderado por el biólogo Bryan Fry, especialista en toxicología de la Universidad de Queensland (Australia), llevaba casi veinte años recolectando muestras de sangre y tejido de anacondas verdes en distintos puntos de Sudamérica.

Los científicos accedieron a esa zona remota por invitación de líderes locales, y debieron atravesar ríos de aguas fangosas y pantanos para llegar hasta el hábitat de estos reptiles. Allí tomaron muestras, observaron el ambiente y analizaron a las especies que lo habitaban.

Los estudios revelaron que había dos linajes distintos dentro del género de Eunectes: la anaconda verde del norte y la anaconda verde del sur. La separación evolutiva habría ocurrido hace 10 millones de años, pero su diferencias son tan mínimas que pasaron desapercibidas.

Cómo es la anaconda gigante recién descubierta

La nueva especie fue bautizada como anaconda verde del norte, con el nombre científico Eunectes akayima. Se trata de la quinta especie de anaconda identificada hasta el momento y se diferencia genéticamente en un 5,5% de su pariente más conocida, la Eunectes murinus. Ese porcentaje llamó especialmente la atención de los especialistas, ya que resulta mayor que la distancia genética que separa a los humanos de los chimpancés.

En cuanto a sus dimensiones, el ejemplar más grande registrado por el equipo fue una hembra de 6,3 metros de largo y más de 200 kilos de peso, aunque los propios habitantes de la zona aseguran haber visto dos ejemplares todavía más grandes.

La anaconda verde del norte puede llegar a pesar 200 kilos (Foto: Jesús Rivas)

Si bien no es la serpiente más larga del mundo —ese título sigue en manos de la pitón reticulada, que puede superar los 9 metros— la anaconda verde del norte se destaca por su enorme masa corporal, lo que la convierte en una de las serpientes más pesadas del planeta.

Más allá de las características puntuales de la nueva especie, el hallazgo expone una realidad: la Amazonia, con sus más de 6 millones de kilómetros cuadrados, todavía guarda regiones prácticamente inexploradas.