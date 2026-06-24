Hallaron tres bosques petrificados y revelan una Patagonia perdida

Los restos fósiles permiten reconstruir antiguos paisajes patagónicos desaparecidos.

Un hallazgo paleontológico en Río Negro podría aportar nuevas pistas sobre la historia natural de la Patagonia. En un establecimiento rural cercano a Pilcaniyeu, especialistas identificaron tres sitios con bosques petrificados de aproximadamente 50 millones de años de antigüedad, un descubrimiento que permitirá reconstruir cómo eran los ecosistemas de la región durante una etapa muy distinta a la actual.

Los restos fósiles fueron detectados tras el aviso del propietario del campo y motivaron la intervención de equipos científicos y organismos provinciales. Los estudios preliminares indican que los ejemplares corresponden a un período en el que la Patagonia tenía un clima más cálido y una vegetación mucho más abundante que la que caracteriza actualmente a la región.

Un descubrimiento que sorprende a los investigadores

La investigación se desarrolló en el marco del Plan Provincial de Conservación e Investigación del Patrimonio de Río Negro. Para llevar adelante las tareas, se conformó un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en patrimonio, paleontología, educación ambiental y fuerzas de seguridad.

Durante los trabajos de campo fueron identificados más de trece ejemplares de troncos fosilizados. Los expertos determinaron que pertenecen a coníferas y angiospermas, es decir, árboles de distintos grupos que convivieron en antiguos ecosistemas patagónicos. La presencia conjunta de estas especies llamó especialmente la atención de los investigadores, ya que hasta el momento no existían registros similares en esa zona de la provincia.

Cómo era la Patagonia hace millones de años

Los primeros análisis ubican los restos en el Eoceno, un período geológico que se extendió entre hace 56 y 34 millones de años. Durante esa época, gran parte del planeta presentaba temperaturas más elevadas que las actuales.

En ese contexto, la Patagonia era muy diferente a la imagen de extensas estepas áridas y semiáridas que hoy domina gran parte de la región. Los científicos sostienen que existían amplias áreas boscosas capaces de albergar una biodiversidad mucho más compleja.

El hallazgo podría aportar información clave sobre cambios climáticos históricos.

El trabajo para preservar los bosques petrificados

Luego de localizar los restos, los especialistas realizaron un proceso de registro detallado que incluyó fotografías, georreferenciación y documentación técnica de cada hallazgo. Posteriormente, se llevó adelante la extracción controlada de muestras mediante protocolos específicos diseñados para evitar daños en los fósiles. El objetivo fue garantizar que los ejemplares conservaran sus características originales para futuras investigaciones.

Una vez finalizado el operativo, los restos fueron trasladados al Museo Paleontológico de Bariloche, donde permanecerán bajo resguardo mientras continúan los análisis científicos.

Qué información podría aportar este hallazgo

Los investigadores consideran que el descubrimiento abre nuevas líneas de estudio sobre la distribución de especies vegetales en el sur de América y sobre los cambios climáticos ocurridos a lo largo de millones de años.

La combinación de coníferas y plantas con flores encontrada en estos sitios podría ofrecer información inédita sobre antiguos ambientes naturales y sobre las condiciones que favorecieron el desarrollo de esos bosques. Además, los próximos estudios buscarán entender cómo se produjo la preservación de los árboles y cuáles fueron los procesos geológicos que permitieron que llegaran hasta la actualidad en estado fósil.