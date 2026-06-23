Hallan en Neuquén un sitio arqueológico clave para comprender las raíces culturales e históricas de la Patagonia

El reciente hallazgo de un importante sitio arqueológico en el departamento Zapala, provincia de Neuquén, representa mucho más que un descubrimiento científico: es conservar las huellas de quienes habitaron el territorio mucho antes de la conformación del país y constituye una oportunidad para reencontrarse con las raíces más profundas de la Patagonia y valorar el patrimonio cultural que forma parte de la identidad argentina.

El sitio fue identificado a partir de la denuncia realizada por Marta Edith Huentecol, vecina de la zona, cuya intervención permitió activar los mecanismos de preservación patrimonial impulsados por la provincia. A partir de allí, equipos especializados de la Secretaría de Cultura llevaron adelante tareas de relevamiento que confirmaron la existencia de un espacio de enorme relevancia histórica y cultural.

Durante los trabajos se localizaron dos cuevas de grandes dimensiones con evidencias de ocupación humana y manifestaciones de arte rupestre. En una de ellas se registraron pinturas realizadas en tonos rojos, blancos y negros, mientras que la otra conserva petroglifos y otras expresiones culturales que testimonian el paso de antiguas comunidades por la región.

Una ventana al pasado de la provincia

El verdadero valor del hallazgo trasciende los objetos encontrados. Cada pictografía, cada grabado sobre la roca y cada fragmento recuperado constituye una pieza de una historia mucho más amplia: la de los pueblos que construyeron formas de vida, conocimientos y tradiciones en los extensos territorios patagónicos. Son testimonios que permiten comprender cómo se relacionaban con el entorno, cómo expresaban sus creencias y de qué manera dejaron plasmada su visión del mundo para las generaciones futuras.

La presencia de artefactos de piedra, restos cerámicos y vestigios de fauna aporta información valiosa para reconstruir aspectos de la vida cotidiana de aquellas comunidades. Pero, además, invita a reflexionar sobre la profundidad histórica de la identidad argentina, una identidad que no comienza con la independencia ni con la llegada de los inmigrantes europeos, sino que hunde sus raíces en miles de años de presencia humana en el actual territorio nacional.

Neuquén posee algunos de los paisajes más emblemáticos del país, pero también resguarda una riqueza patrimonial que muchas veces permanece oculta. Sitios como el hallado en Zapala permiten recuperar esas historias y poner en valor la herencia cultural de los pueblos originarios, protagonistas fundamentales de la construcción histórica argentina.

La protección del legado

Especialistas y autoridades destacaron la necesidad de proteger el lugar y avanzar con nuevas investigaciones que permitan documentar y conservar adecuadamente sus características. La continuidad de los estudios será clave para ampliar el conocimiento sobre las poblaciones que habitaron la región y garantizar que ese legado pueda ser transmitido a las próximas generaciones.

El descubrimiento también vuelve a poner de relieve el papel de la comunidad en la preservación del patrimonio. La denuncia de una pobladora local fue el punto de partida para que un fragmento de la historia emergiera nuevamente a la luz. Ese gesto demuestra que la protección de la memoria colectiva no depende únicamente de investigadores o instituciones, sino también del compromiso ciudadano con la conservación de los bienes culturales, memoria ancestral del terrotorio.