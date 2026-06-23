Registraduría de Colombia dice preconteo de elección presidencial coincide casi en su totalidad con escrutinio de jueces

FOTO DE ARCHIVO. Panorámica de la Registraduría Nacional de Colombia

La ​Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia informó el martes que el preconteo de la segunda vuelta presidencial coincidió en ‌un 99,997% con el ‌escrutinio realizado por los jueces, un resultado que ratifica el triunfo del presidente electo Abelardo De La Espriella.

El organismo electoral dijo que, una vez concluido el escrutinio de primer nivel en todo el territorio nacional, los resultados oficiales mantuvieron la tendencia registrada en el conteo preliminar de votos de la segunda vuelta celebrada el domingo ​21 de junio.

"En ⁠un 99,997% coincide el preconteo con el escrutinio de los ‌jueces", aseguró la Registraduría en un comunicado.

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En Colombia, el ⁠preconteo tiene carácter informativo, mientras que el ⁠escrutinio realizado por jueces y comisiones escrutadoras constituye el resultado oficial del proceso electoral.

De La Espriella, un abogado y político de derecha, ⁠se impuso sobre el senador izquierdista Iván Cepeda en una ​ajustada elección que marcó un giro político ‌en el país sudamericano, la cuarta ‌economía de América Latina.

En el conteo inicial, De La Espriella ⁠obtuvo un 49,66%% de los votos, superando al izquierdista Iván Cepeda, que logró un 48,70%, una diferencia menor a un punto porcentual.

La coincidencia casi total entre ambos procesos se produjo después de cuestionamientos ​al sistema ‌de conteo preliminar y en medio de llamados de Cepeda a esperar los resultados oficiales antes de reconocer el triunfo de De La Espriella.

De La Espriella, empresario y candidato del movimiento Defensores de la Patria y quien se ⁠presenta como un "outsider" de la política, se impuso contra los pronósticos iniciales de las encuestas, que anticipaban un triunfo de Cepeda en la primera vuelta, pero terminó superándolo en las dos rondas de votación.

El presidente electo, de 47 años y apodado "El Tigre", propone "mano dura" contra el crimen, el narcotráfico y los grupos armados ilegales, el fortalecimiento de las ‌Fuerzas Armadas y la construcción de megacárceles, en un país agobiado por un conflicto interno armado de seis décadas que ha dejado cerca de medio millón de muertos.

De La Espriella también planea bajar impuestos, reducir el tamaño del Estado hasta en un 40% y relanzar el ‌sector minero-energético mediante la reanudación de la firma de contratos de exploración de hidrocarburos.

Pero el nuevo mandatario, que se posesionará el 7 de agosto, ‌tendrá que conciliar ⁠sus propuestas para lograr una coalición que le permita tramitar las reformas necesarias en un Congreso dividido y ​en el que ninguno de los partidos políticos cuenta con una mayoría, pero en el que la izquierda es la primera fuerza.

Con información de Reuters