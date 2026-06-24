Guerra total por el streaming: la nueva y sorprendente función de Instagram para destronar a YouTube

Fuente: ABC News.

Instagram ya no quiere ser solo la app del teléfono. Nació como plataforma de fotos, se reinventó con Reels para contener la sangría que provocó TikTok, y ahora Meta da un tercer giro: ir por el televisor y el contenido largo. La estrategia tiene una lógica clara: los creadores más grandes usan Instagram para promocionar sus videos, pero el contenido en sí termina en YouTube. Meta quiere quedarse con todo el proceso dentro de su ecosistema, sin que el usuario tenga razón para abrir otra app.

Qué va a cambiar en Instagram for TV

La primera etapa del proyecto consistirá en adaptar Instagram for TV para reproducir videos horizontales con la máxima calidad en pantallas grandes. Hasta ahora, la app para televisores solo estaba disponible en Amazon Fire TV y Google TV. Con esta actualización, se sumará a los televisores Samsung, que representan una porción enorme del mercado global. Las Historias también podrán verse desde el televisor, y los Reels se podrán enviar desde el celular a la pantalla grande, como ya permite hacer Chromecast con YouTube.

El giro de negocio: series y contenido episódico

El cambio más profundo no es técnico, sino estratégico. La red social comenzará a apostar por producciones más extensas y por nuevos formatos de entretenimiento, incluyendo programas en vivo y contenidos seriados creados por influencers y otros creadores digitales. Hoy Instagram ya tiene los llamados "micro-dramas", episodios de uno a tres minutos. Con el soporte para videos largos, esa fragmentación artificial desaparece: los creadores van a poder publicar directamente sin recortar el contenido.

La vicepresidenta de producto, Tesa Lyons, fue directa en su declaración: "La televisión es, en muchos sentidos, la próxima frontera para nosotros". No es una frase de marketing vacía: es la descripción de dónde Meta ve el próximo campo de batalla por la atención.

Por qué este movimiento le importa a los creadores

El problema que Meta quiere resolver es uno que los propios creadores mencionan todo el tiempo. Si alguien tiene un millón de seguidores en Instagram, pero quiere publicar un video de 20 minutos, hoy no tiene otra opción que subir el contenido a YouTube y usar Instagram solo para avisar que está ahí. Eso implica ceder datos, analíticas y tiempo de pantalla a la competencia. Meta considera que existe una oportunidad para que los creadores publiquen contenidos más extensos sin necesidad de dirigir a sus seguidores hacia otras aplicaciones. Es decir: el objetivo final es hacer que YouTube sea prescindible para quienes ya tienen su audiencia en Instagram.

Qué significa esto para los usuarios

Para quien consume contenido, el cambio más tangible va a ser poder mirar Instagram en el televisor de la misma forma que se mira YouTube: videos largos, pantalla completa, sin tener que pasar el contenido desde el celular. La pregunta que queda abierta es cuántos creadores van a apostar realmente por ese formato dentro de Instagram, cuando YouTube todavía paga mejor por contenido largo. La guerra por el streaming recién empieza.