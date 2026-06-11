Llegó "Tu algoritmo" a Instagram: cómo funciona la nueva herramienta de IA y por qué desató una ola de quejas

La función nació a finales de 2025 para los Reels, se expandió a la sección Explorar en abril y ahora llega a la pantalla de inicio. Según Adam Mosseri, CEO de Instagram, la medida responde a las quejas de los usuarios que sentían que los feeds algorítmicos los habían vuelto pasivos. Es decir, Meta reconoció el problema y propuso esta herramienta como solución.

Cómo funciona "Tu algoritmo"

La lógica es simple: la IA te muestra lo que cree que te interesa y vos corregís. Al acceder a "Tu algoritmo", la red social muestra los intereses principales del usuario basándose en su actividad —deportes, películas, música, etc.— y posibilita ajustar las preferencias escribiendo los temas que desee ver más o los que prefiera evitar.

También hay una función de proyección a futuro. Los usuarios pueden seleccionar hasta tres temas principales que quieren priorizar durante 2026. Según Mosseri, esta opción permite proyectar intereses a futuro y ayuda al algoritmo a aprender con mayor precisión cuáles serán las preferencias más relevantes en los próximos meses.

Cómo acceder a la función

El acceso está en la configuración de la app. Los usuarios pueden encontrarla desde los ajustes de Instagram, en la sección específica de personalización de contenido. Desde ahí pueden añadir los temas que desean priorizar o reducir su presencia en el feed, en Reels y en Explorar.

Las dos quejas principales

La primera es el idioma: la función solo funciona en inglés. La función de "Tu algoritmo" está disponible a nivel global, pero exclusivamente en inglés. Eso significa que un usuario hispanohablante puede acceder al panel, pero todos los temas que la IA detectó en su perfil aparecen en inglés, y las búsquedas de temas para agregar también deben hacerse en ese idioma. Para la enorme comunidad de Instagram en América Latina, es una limitación concreta que reduce la utilidad práctica de la herramienta.

La segunda es la publicidad: no se puede personalizar. A pesar del mayor nivel de personalización, Instagram dejó en claro que el control no es total. Uno de los puntos más sensibles para los usuarios es la publicidad, y en este aspecto la plataforma mantiene restricciones claras. Los anuncios no entran en el sistema de "Tu algoritmo": Meta los gestiona de forma independiente según sus propios criterios comerciales. Muchos usuarios que esperaban reducir la cantidad de publicidad en su feed quedaron decepcionados cuando descubrieron que ese control no existe.