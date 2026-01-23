Descubren en la costa de Miramar un fósil clave de la megafauna argentina.

Un hallazgo paleontológico de enorme valor científico volvió a poner a Miramar en el centro de la escena, en las últimas horas se confirmó el descubrimiento de un colmillo de elefante de más de 100 mil años de antigüedad, perteneciente a un Notiomastodon platensis, una de las especies más emblemáticas de la megafauna que habitó la costa bonaerense durante la Era del Hielo.

El fósil fue encontrado en la zona costera de Miramar y rápidamente despertó el interés de especialistas, ya que se trata de un ejemplar excepcional por su tamaño, estado de conservación y contexto geológico. El Notiomastodon platensis fue un mamífero de gran porte, emparentado con los elefantes actuales, que se extinguió hace aproximadamente 10 mil años, junto con otras especies de megafauna sudamericana.

Cómo era el elefante Notiomastodon platensis

Según explicaron los investigadores, este animal podía alcanzar varios metros de altura y pesar varias toneladas. Su presencia en la región confirma que, durante el Pleistoceno, el paisaje de la costa atlántica era muy distinto al actual ya que predominaban climas más fríos, amplias llanuras y una fauna adaptada a condiciones extremas.

Miramar no es ajena a este tipo de descubrimientos. Desde hace décadas, sus barrancas costeras son reconocidas como uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del país, donde ya se han recuperado restos de gliptodontes, perezosos gigantes, toxodontes y otros grandes mamíferos prehistóricos. Este nuevo hallazgo refuerza el valor científico y patrimonial de la zona.

El colmillo será analizado por especialistas para determinar con mayor precisión su antigüedad, las condiciones en las que vivió el animal y las causas que pudieron haber llevado a su muerte. Además, se espera que el fósil sea preservado y eventualmente exhibido, con el objetivo de acercar este capítulo fascinante de la historia natural al público.