Yanina Latorre aseguró que Antonela Roccuzzo se comunicó con ella para aclarar los malentendidos.

Luego del incidente de Florencia Peña en Luzu TV tras anunciar una fake new sobre el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, el escándalo se agrandó cada vez más en la redes sociales y comenzaron a circular versiones que aseguraban que Antonela Roccuzzo había dejado de seguir tanto al fundador del canal, Nicolás Occhiato, como a las cuentas vinculadas al canal de streaming. Sin embargo, las especulaciones duraron poco tiempo en la agenda mediática ya que la pareja del futbolista decidió comunicarse con la periodista Yanina Latorre y aclararle todo el malentendido.

Durante una transmisión en vivo de El Observador, la periodista aseguró: “Me escribió Antonela y me pidió que desmienta categóricamente, lo tengo acá escrito por ella. Y lo voy a leer porque siguen diciendo que dejó de seguir a Nico Occhiato”.

Luego agregó: “Me dice: ‘Me meten a mí. Yo no hablo, yo no soy pública. Acá el problema es lo que pasó ayer”. Luego sumó: “Lo dijo otra persona, y ya me meten a mí porque quieren hacer ver que estoy enojada. Si tenés la oportunidad me podrías desmentir”.

El tenso cruce entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato

El abogado de Florencia Peña, Fernando Burlando, afirmó que la actriz evalúa una demanda por el incumplimiento de las cláusulas de su contrato y el modo en que fue desvinculada. En ese sentido, durante una transmisión en vivo de Pasó en América (América TV), el abogado afirmó: “Es un tema que está analizando Flor. Ahí hay un contrato que había arrancado en el mes de marzo y terminaba en el mes de marzo, donde las cláusulas de rescisión no tenían nada que ver con lo que ocurrió”.

Asimismo continuó: “Florencia está atravesada por el dolor, es una persona que siempre se ha manejado de muy buena manera, es extremadamente educada. Fue una gran patinada que, por suerte, salió rápidamente a aclarar”.

