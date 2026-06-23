Confirmaron quién mandó a avisarle a Flor Peña que diga la fake news que salió en Luzu TV: "El que mandó el mensaje"

Confirmaron quién pasó la noticia falsa que Flor Peña dijo en Luzu TV-

El escándalo desatado en Luzu TV tras la difusión de una noticia falsa sobre la salud de Jorge Messi sigue sumando capítulos. Luego de que Nicolás Occhiato decidiera desvincular a integrantes de El show del verano, en Intrusos revelaron quién habría sido la persona que acercó la información que terminó saliendo al aire.

La encargada de brindar el dato fue Paula Varela, quien señaló a un integrante del ciclo como el responsable de haber enviado el mensaje que llegó hasta Flor Peña.

Quién habría enviado la información a Flor Peña

Según explicó la panelista, el mensaje original habría sido enviado por Fede Hoffmann, productor de Marley y también vinculado al programa. "El que mandó el mensaje a la productora para que se lo diga a Florencia… ahora no quiero caer sobre él porque era un rumor que tal vez tenía como todos los periodistas teníamos y tal vez quería que Florencia esté al tanto pero no para que tal vez lo diga al aire, el que manda el mensaje para que Florencia sepa es Fede Hoffmann desde Miami", afirmó Varela.

Además, precisó cómo habría sido la cadena de transmisión de la información dentro del ciclo: "Se lo dice a la ejecutiva por mensaje que habría sucedido esto. Fede Hoffmann es productor de Marley y también es productor del programa". La periodista también remarcó: "Él siempre está ahí, en el lugar donde está la chica que aparentemente es la que le pasa el comentario a Florencia".

Confirmaron quién pasó la noticia falsa que Flor Peña dijo en Luzu TV.

Finalmente, agregó: "Pero ahora está en Miami con Marley. Se lo pasa como para que esté al tanto. Él se lo dice a la productora y la productora se lo dice a Florencia".