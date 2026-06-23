Qué decisión tomó Marley tras la salida de Florencia Peña de Luzu TV

Tras conversar con Florencia Peña y la producción, el conductor tomó una decisión sobre su continuidad en el proyecto

La crisis que atraviesa Luzu TV tras la polémica protagonizada por Florencia Peña continúa generando repercusiones. Luego de la cancelación del programa, El Show del Verano, comenzaron a surgir definiciones sobre el futuro de quienes integraban el ciclo. En ese contexto, también se conoció la postura que adoptó Marley frente al conflicto que sacudió al canal de streaming.

La polémica que desencadenó cambios en Luzu TV

Todo comenzó cuando Florencia Peña difundió al aire una información falsa sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. La noticia no había sido confirmada por fuentes oficiales y rápidamente generó una fuerte repercusión en redes sociales y medios de comunicación.

El episodio provocó cuestionamientos hacia el programa y hacia Luzu TV, que se vio obligado a tomar medidas para contener el impacto de la controversia. En medio de ese escenario, Nicolás Occhiato decidió levantar El Show del Verano, una de las propuestas que había logrado buena repercusión durante la temporada gracias a su estilo relajado y las entrevistas a distintas figuras.

La decisión marcó un punto de inflexión para el ciclo, que quedó envuelto en una de las situaciones más complejas que enfrentó el canal desde su lanzamiento.

Qué decidió Marley tras la salida de Florencia Peña de Luzu TV

Aunque inicialmente la atención estuvo centrada en el futuro de Florencia Peña, con el correr de los días también comenzaron a conocerse novedades sobre Marley, quien compartía el proyecto junto a la actriz.

Al momento de la polémica, el conductor se encontraba en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026 junto a Ian Lucas. Mientras tanto, existía la posibilidad de que Peña viajara para incorporarse a la cobertura especial. Sin embargo, esos planes quedaron descartados tras el escándalo.

Según reveló la panelista Juli Argenta en el programa LAM, Marley mantuvo una conversación con la conductora para analizar la situación generada alrededor del ciclo. Como resultado de ese diálogo, ambos optaron por dar un paso al costado del proyecto.

“Flor confirmó que habló con Marley y que tanto él como el productor daban un paso al costado, entendiendo esta situación”, aseguró Argenta en el ciclo de América TV. De esta manera, el conductor también decidió desvincularse de la propuesta que había adaptado el histórico formato televisivo al universo del streaming.

La incertidumbre sobre el futuro de Luzu TV tras el final de El Show del Verano

La controversia por una información errónea emitida al aire desencadenó una de las mayores crisis en la historia reciente de Luzu TV

Tras la cancelación del ciclo, comenzaron a surgir dudas sobre cómo continuaría la programación y qué ocurriría con quienes formaban parte del proyecto. Uno de los que se refirió públicamente al tema fue Juan Otero, hijo de Florencia Peña, quien reconoció que desconoce cuáles serán los próximos pasos.

En diálogo con LAM, Otero explicó: “Ale está afuera, entonces no está haciendo El Show del Verano. La que lo estaba haciendo es mamá, así que no sé cómo será eso porque lo van a tener que sacar a él también, porque él no sale todo el programa”. Sus declaraciones reflejaron la incertidumbre que rodea al programa y a quienes estaban involucrados en la producción.

Un final inesperado para uno de los ciclos más vistos del verano

La salida de Florencia Peña y la posterior decisión de Marley de apartarse del proyecto terminaron por cerrar una etapa que había comenzado con buenas expectativas para Luzu TV.

El ciclo había logrado destacarse durante el verano gracias a una propuesta descontracturada, entrevistas a figuras reconocidas y la química entre sus conductores. Sin embargo, la controversia generada por la difusión de información errónea modificó por completo el escenario y aceleró decisiones que terminaron con el programa fuera del aire.

Con ambos conductores alejados del proyecto, el futuro de ese formato dentro del canal permanece abierto, mientras Luzu TV busca dejar atrás una de las polémicas más resonantes de su historia reciente.