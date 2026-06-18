Flor Peña quebró en llanto y confeso por qué decidió decir al aire la fake news del papá de Messi: "Por eso lo dije"

Florencia Peña decidió contar la razón por la que dijo la fake news sobre el papá de Messi al aire de LUZU.

Florencia Peña sigue siendo uno de los nombres más mencionados de las últimas horas. Tras decir al aire de LUZU TV una fake news sobre la supuesta muerte del papá de Lionel Messi, la conductora quebró en llanto en América TV y contó las razones por las que decidió dar esa "noticia".

"Pensé que ya se había dado la noticia y que todo el mundo estaba hablando de eso. Creí eso, por eso lo dije. Creí que todos estaban hablando de eso y yo estaba boludeando, y por eso salí a decirlo así", expresó Peña, en diálogo con Yanina Latorre. Por otra parte, agregó: "Yo no trabajo con teléfono ni con compu, fue eso chicos. No hay mucho más para decir. Le dejé un mensaje a Celia, con la que me encontré en muchos teatros que ha venido a verme. Solo disculpas, muy sentidas"

Sobre el mensaje que le envió a la mamá de Lionel Messi, Florencia Peña reconoció: "No me contestó ni tampoco pretendo que me conteste, solo quería que ella sepa de mi boca que yo lamentaba muchísimo lo que había pasado y eso es todo chicos. Ya está, no puedo volver el tiempo atrás, lamento mucho lo que pasó. Pero acá estoy, pidiendo disculpas. Más allá de que internamente sabemos como fueron las cosas".

Flor Peña responsabilizó a la producción de LUZU por lo sucedido

"No soy experimentada en estas cosas, yo no trabajo de esto, soy una conductora más de entretenimiento cuando conduzco y soy una actriz. Pero pido disculpas por no haber podido pensar", argumentó Florencia Peña, quien responsabilizó a la producción por lo sucedido: "Si vos tenés una productora que es tus ojos cuando vos no sabés lo que está pasando, bueno sí, claro. Sí".