Escala la tensión entre Brasil y Milei: el vice de Lula tildó de "grosera" la intromisión

FOTO DE ARCHIVO: El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, observa durante una conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México

La tensión inagurada por el presidente Javier Milei con Brasil sigue dando nuevos capítulos. A las palabras ligeras que dijo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ayer ante la prensa, cuando se preguntó "quién es este tipo" en referencia a Milei, hoy se sumaron las de su vicepresidente Geraldo Alckmin. En una rueda de prensa después de que terminara el Foro Empresarial Brasil-Corea del Sur, Alckmin calificó de "lamentables" los insultos.

"Es lamentable que un presidente de un país vecino, amigo, que compone el Mercosur" se involucre en los "asuntos internos" de Brasil de manera "grosera", dijo Alckmin ante la prensa en San Pablo. "Y, además, Brasil es el mayor comprador de Argentina. El mayor socio comercial de Argentina es Brasil", recalcó el que fuera ministro de Industria y Comercio hasta abril pasado, cuando dejó la cartera para disputar la reelección como vicepresidente de Lula en los comicios de octubre.

Alckmin dijo también que las ofensas de Milei contrastan con el "momento óptimo" que vive el Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia finalizando su proceso de adhesión. Citó entonces los acuerdos de libre comercio del Mercosur con Singapur, el grupo EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y la Unión Europea, este último después de más de 20 años de negociaciones.

El canciller de Brasil repudió los insultos de Milei a Lula: "Sin precedentes en 200 años"

l canciller de Brasil, Mauro Vieira, salió a hablar luego de la crisis diplomática con Argentina por los insultos del presidente, Javier Milei, a su par Lula da Silva, y advirtió que las declaraciones del mandatario fueron una "provocación sin precedentes".

“Vino en un viaje privado a Brasil para participar de un evento partidista y el contenido de sus declaraciones fue agresivo y caracteriza una intromisión en temas internos y una ofensa no solamente al presidente Lula y al Poder Judicial, sino que también a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño”, alertó Vieira este lunes.

En ese sentido, agregó que el discurso que pronunció Milei “fue una provocación sin precedentes en la historia de más de 200 años de relaciones bilaterales, algo totalmente fuera de lugar”. “Pero no nos intimidan los voceros de la extrema derecha, ni los nacionales ni los de afuera. Como dijo el presidente Lula, con mentiras nadie va a ganar a Brasil”, agregó el canciller de Lula da Silva en declaraciones a Infobae.