Francia se prepara para otra ola de calor mientras los bomberos combaten el incendio de Burdeos

Un avión lanza retardante de fuego mientras continúan los esfuerzos para combatir los incendios en Marcheprime, departamento de Gironda, Francia

Por Yves Herman y ​Janis Laizans

BURDEOS, Francia, 28 jul (Reuters) - Francia se preparaba este martes para afrontar su cuarta gran ola de calor ‌del año, mientras que ‌el aumento de las temperaturas y las condiciones de sequedad extrema en todo el suroeste aumentaban la presión sobre los equipos que luchaban contra un gigantesco incendio en la región de Burdeos.

Se prevé que las temperaturas en Burdeos alcancen los 33 ºC durante el día, unos 7 grados por ​encima de la ⁠media máxima registrada entre 1961 y 1990, según el ‌Monitor Climático de Reuters.

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"La situación a la que ⁠nos enfrentamos hoy es la más ⁠grave que jamás hayamos registrado, la más dura desde la Segunda Guerra Mundial", dijo el lunes por la noche el ⁠presidente Emmanuel Macron, que se desplazó a la zona.

Los ​equipos de bomberos lograron contener el incendio ‌durante la noche, pero la ‌situación seguía siendo difícil, según declaró Nathalie Delattre, senadora ⁠por Gironda, departamento en el que se encuentra la ciudad de Burdeos.

"Todo dependerá de cómo les vaya a los bomberos sobre el terreno", dijo el martes a BFM TV.

Francia ​está atravesando ‌una temporada de incendios sin precedentes. La superficie quemada ya ha superado el récord anterior, registrado en 2022.

La región de las Landas, al suroeste de Burdeos, está cubierta de bosques de pinos, que se vuelven ⁠muy inflamables cuando están secos. El incendio ha arrasado 42.000 hectáreas hasta el momento.

Las autoridades han evacuado a unas 220.000 personas, entre turistas y residentes locales.

En la zona de Biscarrosse, una localidad situada a unos 40 kilómetros al sur, que se vio afectada por otro incendio la semana pasada, la situación ha ‌mejorado y se ha permitido gradualmente el regreso a sus hogares, tanto en la propia localidad como en un camping cercano, a unas 15.000 personas evacuadas, según informó la administración local en la red social X.

"Sin embargo, esta evolución (favorable) no significa que ‌el riesgo haya desaparecido. Sigue existiendo la posibilidad de que se produzcan rebrotes, sobre todo debido a las condiciones meteorológicas (viento, sequía, etc.)", ‌señaló.

Las temperaturas ⁠iban a aumentar en la región a partir de la tarde y alcanzarían un máximo de ​37 ºC el miércoles, según informó el servicio meteorológico Meteo France.

Con información de Reuters