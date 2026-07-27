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El segundo sospechoso del ataque durante el Orgullo de Berlín queda en libertad, según la fiscalía

27 de julio, 2026 | 06.33

Un segundo sospechoso detenido en relación con ‌el atropello ‌mortal perpetrado durante las celebraciones del Orgullo de Berlín el fin de semana ha sido puesto en libertad, dijo el lunes ​la ⁠Fiscalía Federal alemana.

"Seguimos investigando ‌a fondo", dijo la ⁠Fiscalía a ⁠Reuters, y se negó a hacer más comentarios.

La revista Spiegel ⁠citó el lunes a ​fuentes que afirmaban ‌que las autoridades ‌habían puesto en libertad ⁠a esta persona porque no se pudo confirmar la sospecha inicial de ​que ‌fuera uno de los ocupantes del vehículo en el momento del ataque.

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El atropello, en el ⁠que murió una persona, tuvo lugar en el parque Tiergarten, cerca de la Puerta de Brandeburgo, alrededor de las 22:00 horas (2000 GMT) del ‌sábado, no muy lejos de las celebraciones anuales del Orgullo LGBTQ+.

El presunto conductor, un hombre de 21 años ‌con antecedentes de actividad extremista islamista, fue abatido a tiros ‌el domingo ⁠en Berlín.

Con información de Reuters

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