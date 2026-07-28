Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 28 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 12 minutos
Arrancó el miércoles con 12°C, nubes y claros y una humedad que roza el 100%
La madrugada en Capital Federal transcurre con 12°C de temperatura y una sensación térmica que se mantiene en los mismos 12°C. El cielo presenta nubes y claros, con apenas un 19% de nubosidad. La humedad es muy alta: alcanza el 97%, lo que genera una sensación de bochorno típica de julio. El viento sopla del sector medio a solo 4 km/h, con ráfagas de hasta 8 km/h. La presión atmosférica es de 1008 hPa y la visibilidad alcanza los 20 km. No se registra niebla en la ciudad, y la probabilidad de lluvia es nula (0%). El punto de rocío está en 12°C, y la cota de nieve se ubica a 3400 metros. Un arranque de jornada estable, ideal para quienes madrugan.
Hace 27 minutos
Mañana con nubes y claros en Buenos Aires: 12°C y alta humedad
Arrancamos el martes en Capital Federal con una temperatura de 12°C y el cielo entre nubes y claros. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica es de 12°C, idéntica a la temperatura real, lo que se debe a una humedad del 97% que le da un aire pesado a la madrugada porteña.
La probabilidad de lluvia es nula (0%) y el viento sopla a solo 4 km/h con ráfagas de hasta 8 km/h, por lo que no hay movimiento que altere la calma. La visibilidad alcanza los 20 km y no se reporta niebla. La presión atmosférica se ubica en 1008 hPa, estable para estas horas.
Para los que madrugan, la cota de nieve se sitúa en 3400 metros, un número elevado que indica ausencia de nieve en zonas bajas. En resumen, una mañana fresca, húmeda y sin precipitaciones ideal para quienes salen temprano.
Hace 1 hora
Arrancó el martes con 12° y alta humedad: el clima en vivo en Capital Federal
Buenos días, arrancamos la cobertura del clima en Capital Federal. A las 04:00, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 12°C con una sensación térmica similar, debido a la alta humedad del 97%. El cielo se presenta con nubes y claros, por lo que no se esperan precipitaciones en las próximas horas.
La presión atmosférica es de 1008 hPa, y el viento sopla desde el sector norte a solo 4 km/h, con ráfagas máximas de 8 km/h. La visibilidad alcanza los 20 kilómetros, ideal para circular con precaución pero sin niebla. La cota de nieve se ubica en 3400 metros, sin impacto en la ciudad.
Con una humedad tan elevada, la sensación térmica se mantiene en 12°C, pero el cuerpo percibe el ambiente húmedo. Para las próximas horas, se espera que la nubosidad varíe, aunque la probabilidad de lluvia sigue siendo 0%. Seguí el minuto a minuto del clima en El Destape.
Hace 1 hora
Madrugada en Buenos Aires: 12° y cielo despejado para este martes
La madrugada de este martes se presenta tranquila en Capital Federal. A las 03:00, el termómetro marcaba exactamente 12°C, con una sensación térmica idéntica. El cielo está completamente despejado y la visibilidad alcanza los 18 kilómetros.
La humedad es alta, rozando el 95%, pero la probabilidad de lluvia es nula. El viento sopla del sector a 5 km/h, con ráfagas de hasta 16 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1008 hPa, sin niebla a la vista.
Para quienes madrugan o vuelven de noche, el clima no presentará sorpresas. Se espera que durante la mañana el cielo se mantenga despejado, ideal para arrancar la jornada.
Hace 1 hora
Buenos Aires amanece con cielo despejado y 12°C
La madrugada porteña arranca con cielo despejado y una temperatura de 12°C, según el último registro oficial del Servicio Meteorológico Nacional a las 03:00. La sensación térmica iguala los 12 grados, mientras que la humedad alcanza el 95%, generando una atmósfera algo cargada pero sin chances de lluvia (0% de probabilidad).
El viento sopla del sector medio a solo 5 km/h, con ráfagas que llegan a los 16 km/h. La visibilidad es buena, de 18 km, y la presión atmosférica se ubica en 1008 hPa. Sin niebla reportada y una nubosidad apenas del 9%, la cota de nieve se mantiene en los 3500 metros.
Un arranque de jornada tranquilo y sin precipitaciones, ideal para quienes salen temprano. Seguí acá la evolución del tiempo en vivo.
Hace 1 hora
Madrugada despejada en Capital Federal: 12°C y humedad del 95%
La madrugada de este martes encuentra a la Capital Federal con un cielo completamente despejado. El termómetro marca 12°C, con una sensación térmica que ronda los mismos 12°C, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a las 03:00.
La humedad es alta, alcanzando el 95%, lo que genera cierta sensación de frescura en el ambiente. A pesar de eso, la probabilidad de lluvia es nula (0%) y la nubosidad apenas llega al 9%. El viento sopla del sector sur con una velocidad media de 5 km/h y ráfagas máximas de 16 km/h, apenas perceptibles.
La visibilidad es buena, de 18 km, y la presión atmosférica se ubica en 1008 hPa. No se registra niebla en la ciudad, y la cota de nieve está a 3500 metros. Una madrugada tranquila y sin sorpresas para los madrugadores porteños.
Hace 2 horas
Buenos Aires arranca el día con 12° y cielo despejado: ¿helada a la vista?
En la madrugada de este martes, la Ciudad de Buenos Aires amanece con cielo despejado y una temperatura de 12°C, según el último reporte oficial de las 03:00. La sensación térmica es idéntica, de 12°C, mientras que la humedad alcanza el 95%. A pesar de ese alto porcentaje, la probabilidad de lluvia es 0% y la nubosidad apenas llega al 9%.
El viento sopla del sector con una velocidad media de 5 km/h y ráfagas de 16 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1008 hPa. La visibilidad es de 18 km y la cota de nieve está en 3500 metros. Sin presencia de niebla, el amanecer se presenta ideal para quienes disfrutan de las mañanas frescas y despejadas en la capital.
Hace 10 horas
Se vienen 24 horas de inestabilidad: tormentas, ráfagas y actividad eléctrica
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas en varias zonas del país. Se espera que el tiempo desmejore hacia el fin de semana.
Enormes incendios forestales de Europa ponen a prueba capacidad de aviones cisterna, según Avincis
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Hace 22 horas
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este lunes
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Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 26 de julio
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Emergencia climática en la cordillera: familias aisladas y rutas bloqueadas por la nieve
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Avanza el "Súper Niño": 48 horas de mal tiempo, humedad elevada, lluvias y cambio extremo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para todo el país por diversos fenómenos que tendrán lugar en las próximas horas. Se esperan lluvias de variada intensidad, caída extrema de temperaturas y vientos fuertes.
15:06 | 23/07/2026
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El evento climático "El Niño" alcanzará niveles récord este año. Cuáles son los riesgos y el fuerte impacto que tendrá en las economías regionales.
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Alerta roja por frío extremo en el sur de la Patagonia: las zonas afectadas
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Alerta: cómo continúa el pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
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