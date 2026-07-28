Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 28 de julio

Arrancamos el martes en Capital Federal con una temperatura de 12°C y el cielo entre nubes y claros. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica es de 12°C, idéntica a la temperatura real, lo que se debe a una humedad del 97% que le da un aire pesado a la madrugada porteña.

La probabilidad de lluvia es nula (0%) y el viento sopla a solo 4 km/h con ráfagas de hasta 8 km/h, por lo que no hay movimiento que altere la calma. La visibilidad alcanza los 20 km y no se reporta niebla. La presión atmosférica se ubica en 1008 hPa, estable para estas horas.

Para los que madrugan, la cota de nieve se sitúa en 3400 metros, un número elevado que indica ausencia de nieve en zonas bajas. En resumen, una mañana fresca, húmeda y sin precipitaciones ideal para quienes salen temprano.