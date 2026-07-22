Advertencias inconexas y planes obsoletos dejaron a las víctimas del incendio en España a su suerte

Imagen de archivo de una casa quemada tras los devastadores incendios forestales en Bédar, Almería, España.

Por Nina Lopez, Charlie Devereux y ​Aislinn Laing

BÉDAR, España, 22 jul (Reuters) - Cuando el 9 de julio fallecieron 12 personas al intentar escapar de un incendio forestal en los alrededores del pueblo de montaña de Bédar y ‌una aldea cercana, en el sur de ‌España, las autoridades regionales dijeron que algunas habían hecho caso omiso de las recomendaciones de permanecer en sus hogares.

Sin embargo, cinco residentes y supervivientes que hablaron con Reuters contaron que nunca recibieron ningún aviso, mientras que otros dos que sí recibieron alertas cuando se acercaba el incendio —uno de los más mortíferos de España— señalaron que llegaron a través de las campanas de la iglesia, grupos de WhatsApp y visitas a domicilio de las autoridades locales, en una operación descoordinada.

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El británico Bob Layton, un gerente técnico ​jubilado, dijo que no recibió ⁠ninguna advertencia sobre el incendio ni consejos sobre qué hacer. Decidió por su cuenta huir, alejándose ‌en automóvil apenas un minuto antes de que el incendio envolviera su casa en ⁠Paraje el Curato, una aldea situada a unos 2,5 kilómetros de ⁠Bédar y donde vivían la mayoría de las víctimas que fallecieron al intentar escapar.

Una decimotercera persona, una británica de 93 años, falleció en el hospital a causa de las quemaduras.

"Si me hubieran aconsejado que ⁠me quedara en mi casa, habríamos muerto; quedó reducida a cenizas", dijo Layton. "Yo conocía el ​camino para salir; otros intentaron tomar el mismo camino, una ruta ligeramente ‌diferente, y no sobrevivieron. El fuego se convirtió ‌en un infierno".

El pueblo principal de Bédar salió ileso, mientras que en Paraje el Curato algunas ⁠viviendas ardieron y otras se salvaron.

Ocho personas, vecinos de Layton, fallecieron al intentar abandonar el Paraje el Curato por el mismo camino después de que la carretera principal quedó cortada. Otros cuatro perecieron en una caravana de autos independiente.

El incendio no llegó a la aldea hasta alrededor de las 20:00 horas, ​tres horas y ‌media después del primer aviso, momento en el que la carretera principal de salida ya estaba bloqueada.

Antonio Sanz, responsable de emergencias de Andalucía, explicó que la región había decidido no usar un sistema de alerta de emergencias que envía avisos a los teléfonos móviles para este incendio, ya que no se podía adaptar a grupos específicos, algunos de los ⁠cuales debían evacuar y otros permanecer en sus casas.

Otras comunidades autónomas, como Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha, usaron la semana pasada este sistema para los incendios forestales.

El Gobierno de Andalucía dijo en un comunicado el 11 de julio que el alcalde de Bédar y otros funcionarios fueron puerta por puerta por la zona para dar consejos, y que también dijeron a las víctimas de Paraje el Curato que se refugiaran en sus casas.

Sin embargo, Sophie Vandebroek, cuyo hermano Stanislas Verdonckt se encontraba entre los fallecidos, contó que él no recibió ninguna ‌alerta, lo que les habría dado tiempo para evacuar de forma segura.

"Si al menos se hubiera comunicado algo a través del sistema de alertas de emergencia cuando se declaró el incendio, horas antes de que mi hermano viera las llamas, Stanislas y sus siete vecinos seguirían vivos hoy", dijo.

Según explicó, ella y su familia habían hablado con el alcalde y con las familias de las víctimas. Algunos familiares habían debatido con ‌sus seres queridos si debían huir o no.

"Parece que ninguna de las personas que fallecieron recibió ningún aviso oficial antes de que fuera demasiado tarde", añadió.

El alcalde, Ángel Collado, rechazó una solicitud de entrevista y el ayuntamiento ‌de Bédar no respondió a ⁠los correos electrónicos ni a las llamadas telefónicas en las que se le pedían comentarios.

Un portavoz de la policía militar local dijo que se estaban investigando todos ​los hechos relevantes sobre el incendio, pero no hizo más comentarios, ya que el caso está bajo secreto de sumario.

Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señaló que el juez está centrando la investigación en la causa del incendio.

(Reporte adicional de Emma Pinedo; editado en español por Javier López de Lérida)