Mora Navarro llega al Roxy: "Para hacer una revolución no hace falta tener poder".

Mora Navarro creyó que la música podía desaparecer de su vida. Tras una compleja operación en la boca y un largo proceso de recuperación, la artista tuvo que reaprender a cantar. Sin embargo, el silencio, lejos de apagarla, terminó convirtiéndose en el punto de partida de Revolución Humana, un disco atravesado por la vulnerabilidad, la transformación y la necesidad de volver a conectar con los otros.

"Si tengo la oportunidad de cantar, quiero decirlo todo", resume la cantante, que convirtió una de las experiencias más difíciles de su vida en el motor creativo de un álbum que funciona como un mapa emocional y, al mismo tiempo, como una invitación a la acción colectiva. Lejos de presentar únicamente una colección de canciones, Mora propone una obra que dialoga con la salud mental, el feminismo, los vínculos, la velocidad de la vida contemporánea y el lugar que ocupa el arte en tiempos de incertidumbre.

Mora Navarro presentará Revolución Humana en The Roxy el 15 de octubre.

Aunque las primeras canciones comenzaron a escribirse antes de la operación, el disco cambió por completo después de ese episodio. "La salud me dijo: 'Hasta acá'. Tuve que operarme la boca, estar mucho tiempo en silencio y reaprender a cantar. Fue un parate que me hizo replantearme por qué y para qué hago música", recuerda.

La artista reconoce que ese proceso la obligó a abandonar la inercia con la que venía trabajando para escribir desde un lugar mucho más honesto. "Pensé que no iba a cantar más. Cuando entendí que podía volver, sentí que no quería callarme nada. Quería hablar de todo lo que amo, de todo lo que me duele y de todo lo que quiero transformar."

Mora Navarro: "No hace falta tener poder para hacer una revolución"

En Revolución Humana aparecen once canciones que nacen de experiencias personales, pero que buscan trascender la historia individual. Para Mora, la revolución no pasa por los grandes gestos sino por las pequeñas decisiones cotidianas.

-¿Qué significa esa "revolución humana" de la que habla el disco?

-Para hacer una revolución no hace falta tener poder ni dinero. Las revoluciones también suceden en lo cotidiano, conectando con la gente que tenemos alrededor. Vivimos una época de mucho individualismo e indiferencia y creo que nuestro gran desafío es volver a encontrarnos.

La idea, explica, surgió también como una respuesta al bombardeo constante de información y violencia que atraviesa la vida actual. "Todo parece gigantesco y uno siente que no puede hacer nada. Pero sí podemos transformar lo que tenemos cerca."

Aunque la música siempre estuvo presente en su vida, hubo un episodio que terminó de marcar el camino. Después de sufrir una situación de acoso callejero cuando volvía de la facultad, escribió Libres, una canción inspirada por el clima social que atravesaba el país tras un femicidio. La publicó en redes sociales y rápidamente comenzó a viralizarse. "Dejó de ser mía. Empezó a sonar en marchas y en distintos países. Ahí entendí que quería dedicarme a esto."

Otro de los ejes que atraviesa la conversación es el lugar de las mujeres dentro de la industria musical.

-¿Sentís que hoy el panorama cambió?

-No tanto como parece. Los grandes festivales siguen teniendo mayoritariamente hombres en los lugares principales. Los espacios de decisión siguen estando ocupados por varones y seguimos enfrentando mucha subestimación. Pero también veo una generación de artistas mujeres y disidencias que está construyendo redes muy importantes.

Entre las artistas que hoy la inspiran menciona a Marilina Bertoldi, Clara Cava, La Valenti, Vera Frod, Juana Aguirre, Juana Rozas, además de referentes internacionales como Björk y Arca.

Toda esa búsqueda tendrá su punto más alto el próximo 15 de octubre, cuando Mora Navarro presente Revolución Humana en The Roxy Live (Niceto Vega 5542, CABA). La fecha promete ser la puesta en escena más ambiciosa de su carrera, con una propuesta que combinará música, arte visual y una nueva banda en vivo.

"El show en el Roxy es una erupción colectiva: una arqueología física para transformar lo que tenemos en el pecho en electricidad pura. No hago música para domesticar los sentimientos; el escenario es un espacio para recuperar el instinto y habitar el presente sin filtros", adelanta.