PUAM de ANSES con aumento: de cuánto es en agosto 2026

Monto que se cobra de PUAM en agosto

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un nuevo aumento en agosto de 2026. La actualización será del 1,9%, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de junio alcanzó ese porcentaje.

El incremento se aplicará de acuerdo con el esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que ajusta las prestaciones previsionales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses antes.

¿Cuánto se paga por la PUAM en agosto de 2026?

Con el aumento del 1,9%, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a ser de:

PUAM: $335.787,76.

$335.787,76. PUAM con bono de $70.000: $405.787,76.

El bono extraordinario continúa congelado en $70.000, por lo que, si el Gobierno vuelve a confirmarlo para agosto, los beneficiarios alcanzados cobrarán ese monto adicional junto con la prestación.

ANSES PUAM: cuánto se cobra de bono en agosto

Qué otras prestaciones aumentan en agosto

La actualización también alcanzará al resto de las prestaciones que paga ANSES.

Los valores estimados para agosto son:

Jubilación mínima: $419.734,71.

$419.734,71. Jubilación mínima con bono: $489.734,71.

$489.734,71. Pensiones No Contributivas (PNC): $293.815,85.

$293.815,85. PNC con bono: $363.815,85.

$363.815,85. Pensión para Madre de 7 Hijos: $419.734,71.

$419.734,71. Pensión para Madre de 7 Hijos con bono: $489.734,71.

$489.734,71. Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.828,63.

$150.828,63. AUH por Hijo con Discapacidad: $491.111,51.

ANSES: quiénes pueden cobrar la PUAM

La Prestación Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas que llegaron a la edad jubilatoria, pero no reúnen los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Para solicitarla es necesario cumplir los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más .

. No cobrar una jubilación, pensión o retiro de un régimen nacional, provincial o municipal.

No percibir otra prestación incompatible con la PUAM.

Cumplir con los requisitos de residencia establecidos por ANSES.

En materia de residencia, los argentinos naturalizados deben acreditar al menos 10 años de residencia en el país anteriores a la solicitud, mientras que los extranjeros deben cumplir el plazo previsto por la normativa vigente.

Qué prestaciones tienen aumento de ANSES

Cómo tramitar la PUAM

El trámite puede iniciarse a través de Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Antes de comenzar la gestión, el organismo recomienda verificar que estén correctamente actualizados:

Los datos personales.

El domicilio.

La información de contacto.

Contar con la información actualizada permite evitar demoras durante el proceso de evaluación y otorgamiento de la prestación.