Planes gratis para hacer en vacaciones de invierno con chicos en Provincia de Buenos Aires: 7 actividades para hacer(Foto: Tecnópolis)

Llegaron las vacaciones de invierno y, con más tiempo para pasar en familia, es clave encontrar propuestas creativas para los más chicos y que ayuden al bolsillo. Por suerte, en la provincia de Buenos Aires hay una amplia variedad de actividades culturales, educativas y al aire libre de acceso completamente libre y gratuito.

Vacaciones de invierno 2026: las 7 actividades gratuitas claves para disfrutar

Desde parques temáticos y reservas naturales hasta centros de divulgación científica y talleres artísticos, existen muchísimas alternativas en los distintos municipios bonaerenses. Así, las familias pueden tener entretenimiento, un lugar de aprendizaje y diversión para los más chicos sin tener que entrar en grandes gastos. Algunas de las propuestas son:

Tecnópolis (Vicente López)

Ubicado en la localidad de Villa Martelli, este megalote de arte, ciencia y tecnología es un clásico indiscutido para los días de descanso invernal. Durante el receso ofrece una programación especial con obras teatrales, espectáculos musicales en vivo, pabellones de paleontología y robótica, e instalaciones interactivas diseñadas para todas las edades.



Durante vacaciones, Tecnópolis tiene una programación especial con espectáculos en vivo y actividades (Foto: Tecnópolis)

República de los Niños (La Plata)

Situado en Gonnet, este emblemático parque temático, considerado el primer centro educativo y recreativo infantil de América Latina invita a recorrer un predio rodeado de naturaleza con construcciones a escala que recrean instituciones democráticas, castillos y espacios públicos. La entrada al parque es libre y gratuita.

Museo MAR en Mar del Plata

Para las familias que visitan la Costa Atlántica o residen en la zona, el Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires despliega una agenda orientada a las infancias. Incluye exposiciones interactivas, obras de teatro independiente, ciclos de cine infantil y talleres de artes plásticas con material incluido sin costo.

Conocer reservas naturales de Buenos Aires

Diferentes distritos de la provincia albergan áreas protegidas ideales para organizar paseos al aire libre. Espacios como la Reserva Natural Municipal de Pilar, la Reserva Ecológica de Avellaneda o la Reserva Natural de Morón ofrecen senderos interpretativos, avistaje de aves y actividades de educación ambiental coordinadas por guardaparques.

Planetario de la Universidad Nacional de La Plata

Emplazado en el Paseo del Bosque de la capital provincial, este centro astronómico ofrece proyecciones inmersivas y charlas educativas adaptadas al público infantil. Es una alternativa destacada para acercar a los chicos a la ciencia y la observación del espacio de manera lúdica.

Parque Pereyra Iraola

Situado entre los partidos de Berazategui y La Plata, constituye uno de los pulmones verdes más extensos y biodiversos del territorio bonaerense. Resulta un destino propicio para realizar caminatas, jornadas de picnic en familia, recorridos en bicicleta y avistamiento de especies de flora autóctona e introducida.

Revisar actividades en centros culturales y Casas de la Cultura municipales

Los municipios del Gran Buenos Aires y del interior provincial organizan ciclos culturales gratuitos durante las dos semanas de vacaciones. Comunas como Tigre, San Martín, Lanús, Quilmes y San Isidro disponen de funciones de títeres, magia, talleres artísticos y proyecciones cinematográficas en teatros locales y auditorios comunitarios.