Por el Mundial y las promociones, se disparó el interés por la compra de inmuebles

Aunque finalmente el Mundial no pudo ser para Argentina, dejó una alegría para los desarrolladores inmobiliarios, ya que lograron que se disparase el nivel de consultas gracias a la gran cantidad de "promociones" atadas a la performance de la Selección argentina.

El mercado inmobiliario no pasa por su mejor momento. En la Ciudad de Buenos Aires, las compraventas acumulan una caída del 1,2% entre enero y mayo frente al mismo período de 2025, según datos del Colegio de Escribanos de CABA. Más aún, las compraventas mediante créditos hipotecarios se desplomaron un 37% en los primeros cinco meses de 2026 también en la capital.

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En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la cantidad de compraventas de inmuebles se derrumbó un 7,7% interanual entre enero y junio pasados, precisan los datos relevados por el Colegio de Escribanos local. Análogamente a o ocurrido en territorio porteño, la cantidad de hipotecas se desplomó un 32% en suelo bonaerense.

Lo que ocurre no es otra cosa que las consecuencias del freno de los créditos hipotecarios, que arrancó luego de las elecciones de 2025, advirtieron fuentes del sector, en el contexto de tasas que recién comenzaron a bajar entrado 2026. De hecho, la misma tendencia de estancamiento o retroceso se vio en otros créditos para bienes durables como los prendarios o los personales.

Básicamente, la cantidad de hipotecas se disparó en 2025 gracias a la reactivación de los créditos hipotecarios con la baja de la inflación, el dólar estable y la liberación del cepo a personas físicas. Pero este panorama parece haber alcanzado su techo y lo que se vio en lo que va de 2026 es una merma en la cantidad de transacciones.

La apelación al Mundial de los desarrolladores inmobiliarios

En este contexto, no es de extrañar que los desarrolladores inmobiliarios hayan apostado al Mundial como una forma de traccionar el interés por el sector y revertir la tendencia negativa del primer semestre.

Esto lo hicieron a través de las que pueden llamarse "promociones" vinculadas a la performance de la Selección argentina en la Copa del Mundo. Por ejemplo, una desarrolladora del AMBA con amplia difusión en redes lanzó un concurso en el que prometió el sorteo de cuatro departamentos en caso de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni lograra la cuarta estrella.

Los participantes debían comprar alguna propiedad de la desarrolladora desde el pozo entre febrero pasado y comienzos de junio, antes del arranque del Mundial. En 2022 ya habían realizado el sorteo de una propiedad entre los participantes gracias al título logrado por Lionel Messi. Esta vez, la victoria de España permitió que la empresa se ahorrara varios cientos de miles de dólares.

"Concursos de este tipo aparecieron por todos lados, en todo el país", señaló Alejandro Bennazar, director Ejecutivo de la Mesa Inmobiliaria y director de Relaciones Institucionales de la Cámara Inmobiliaria Argentina.

Según Bennazar, esta clase de promociones llevó a que hubiera un 20% más de consultas entre junio y julio respecto a las que había habido durante mayo. Una tendencia atípica para esta época del año porque la gente tiene puesta la mira en las vacaciones de invierno, agregó.

El referente inmobiliario, de todos modos, aclaró que recién hacia octubre próximo se sabrá realmente cuántas de estas consultas se terminaron concretando en operaciones de compraventa, que apuestan a acelerar un sector de este mercado (el de compra desde el pozo) menos dinámico que el de los inmuebles usados.