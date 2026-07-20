El futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina, entre el descanso necesario y la octava Copa América en 2028

La idea de Lionel Messi acerca de su futuro en la Selección Argentina.

Lionel Messi todavía no resolvió su futuro en la Selección Argentina, después de la final perdida por 1-0 frente a España en el Mundial 2026. El delantero de 39 años voló de Nueva Jersey a Miami en Estados Unidos y posteriormente llegará a su Rosario natal para pasar unos días con la familia. En la mencionada ciudad de Santa Fe podrá ver a su padre y agente Jorge Messi, quien estuvo delicado de salud durante la Copa del Mundo.

Si bien es demasiado prematuro vaticinar qué puede llegar a suceder con el atacante de Inter Miami en la "Albiceleste", su futuro allí entró en una disyuntiva que solamente será resuelta por el protagonista con el transcurrir de los días. Lo que sí se puede asegurar por ahora es que la final contra España no fue el último partido de Messi en la Selección Argentina. Por estas horas, no hay que descartar ninguna opción y será el propio jugador, junto a su círculo íntimo, el que tome la decisión en los próximos días.

Días decisivos para conocer el futuro de Messi en la Selección Argentina

La opción optimista

Una alternativa es que el zurdo continúe un tiempo más con la camiseta nacional, con la que tal vez no llegue a estar en el Mundial 2030 pero sí en la Copa América 2028, en la que cumplirá 41 años. Una especie de "Last Dance" allí es probable, en un torneo que ya participó en siete ocasiones y fue dos veces campeón.

A la espera de la confirmación oficial, la Copa América 2028 sería de nuevo en Estados Unidos, con el aliciente que ello implicaría ya que "Leo" juega allí en Inter Miami. De hecho, el contrato de la "Pulga" con el club norteamericano vencerá en diciembre del mencionado año.

Anteriormente, habrá seis amistosos internacionales más en 2026, con rivales y lugares a definir. Dos de ellos serán en septiembre, dos en octubre y dos en noviembre, cuando quizá se aproveche para jugar la postergada Finalissima ante la misma España. Se espera que la "Pulga" no esté en algunos de ellos pero en otros sí, sobre todo si son de local, para que el público nacional pueda verlo de nuevo en acción en una cancha tras la Copa del Mundo.

La idea de Lionel Messi acerca de su futuro en la Selección Argentina.

La opción pesimista

La variable negativa es que se tome un necesario descanso hasta el 2027 o que directamente nunca más vista la camiseta de la Selección Argentina en un partido oficial. Si así fuese, solamente disputaría algún amistoso, más un encuentro de despedida en su país natal. Messi necesita oxigenarse y un cambio de aire con la "Albiceleste", aunque ello no implica que no vuelva a jugar y tal vez solamente se trate de un reposo de unos meses.

Las estadísticas de Messi en la Selección Argentina

207 partidos.

125 goles.

68 asistencias.

4 títulos obtenidos.

Los próximos partidos de la Selección Argentina: amistosos y Eliminatorias en duda hasta la Copa América 2028

Habrá seis encuentros sin puntos en juego para el equipo de Scaloni en 2026. Incluso, podrían ser los últimos para el DT en el cargo, si es que decide no renovar el contrato que vencerá en diciembre. Dos encuentros serán en la ventana de septiembre, dos en octubre y dos en noviembre. En el anteúltimo mes del año podría jugarse la postergada Finalissima, justamente ante España.

Con la renovación del DT o no a analizar con la AFA, será el turno entonces de confirmar oficialmente si habrá Eliminatorias sudamericanas o no para Argentina. Es que la Selección ya está clasificada porque será anfitrión de un encuentro de la fase de grupos, al igual que Uruguay y Paraguay en Sudamérica. Más tarde, el certamen se trasladará a otros dos continentes para culminar en España, Portugal y Marruecos.

Igualmente, la idea es jugar las Eliminatorias para no perder ritmo competitivo y tener duelos "por los puntos" en la antesala a la Copa del Mundo. Por último, será la Copa América a mediados del 2028, con Estados Unidos como el máximo aspirante a organizar dicha competencia.