La Selección perdió ante España, dejó todo y vuelve con la frente en alto

La Selección de España machacó y fue hasta el último momento y finalente venció a Argentina en la final de la Copa del Mundo. España fue un merecido campeón debido lo bien que jugó en toda la Copa del Mundo y en la final fue muy superior con respecto al equipo de Lionel Scaloni. De esta forma se quedó con el título y Argentina salió segunda en el Mundial después de haberse quedado sin energía tras el histórico triunfo ante Inglaterra el miércoles pasado. El gol lo hizo Ferrán Torres al minuto del segundo tiempo suplementario.



La expulsión de Enzo Fernández le dio a España el aire que se necesitaba sobre el final del partido y, antes de que llegue al tiempo suplementario, España alcanzó el gol para el 1-0 que significó la segunda estrella para el fútbol español. Con este resultado, el equipo que dirige De La Fuente salió campeón del mundo y obtuvo uno de los títulos más esperado en su historia.

El orgullo de la Selección Argentina aguantó hasta el final ante España. Con lo que pudo y con 10 jugadores, la Selección Argentina vendió carísima su derrota y no logró, ni siquiera, incomodar a España que fue muy superior. Sin embargo, el equipo argentino se quedó sin energía muy rápido después de lo que significó el partido histórico -y que nadie puede borrar- ante Inglaterra el último miércoles.

Más allá de que España tuvo el control del partido en casi todo el encuentro, lo cierto es que Argentina aguantó hasta el final con una defensa heroica y que contó con un Dibu Martínez espectacular que tuvo, entre otras cosas, once atajadas. El equipo que dirige Lionel Scaloni nunca se pudo acomodar en el encuentro y siempre fue superado, principalmente, en el mediocampo lugar en el que España impuso condiciones.

Otro de los grandes problemas que tuvo Argentina es que, el último partido ante Inglaterra, le pasó factura y muchos de los futbolistas llegaron tocaron. Cristian Romero, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel salieron lesionados. Por otor lado, se cayó mucho el mediocampo cuando el árbitro esloveno echó a Enzo Fernández por una doble amonestación. Desde ahí, España fue muy superior decididamente y tuvo su recompenensa en el primer minuto del tiempo suplementario cuando hubo un centro al segundo palo y después de que Nico Williams la baje, finalmente, Ferrán metió el primer gol del partido.

Con este resultado, Argentina tiene tres Copas del Mundo en sus vitrinas, mientras que España alcanzó la línea de la Selección de Uruguay y tiene dos Mundiales. Desde ya, dos de ellos conseguidos en los últimos 16 años: en 2010 con el gol de Iniesta y, ahora, ante la Sleección Argentina.