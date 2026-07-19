Evenepoel gana la etapa 15 del Tour de Francia, mientras Vingegaard abandona tras una caída

El ciclista belga Remco Evenepoel, del equipo Red Bull-BORA-hansgrohe, celebra su victoria en la 15 etapa del Tour de Francia, entre Champagnole y Plateau de Solaison, Francia.

El belga Remco Evenepoel superó en la línea ‌de meta al ‌líder del Tour de Francia, Tadej Pogacar, y se adjudicó la 15ª etapa de la carrera el domingo, después de que Jonas Vingegaard, segundo en la clasificación general, se viera ​obligado a ⁠abandonar tras sufrir una caída.

Vingegaard, dos ‌veces campeón, se cayó junto ⁠con otros tres ciclistas ⁠en una curva cerrada, después de que su rueda delantera rozara un bordillo a ⁠unos 20 kilómetros de la ​meta. La caída dejó ‌al danés con el ‌brazo derecho en cabestrillo.

Sepp Kuss, compañero ⁠de Vingegaard en el Visma-Lease a Bike, también se vio involucrado en la caída, junto con Isaac del ​Toro ‌y Brandon McNulty, compañeros de Pogacar en el UAE Team Emirates-XRG. El danés, de 29 años, mostraba signos evidentes de dolor ⁠antes de ser trasladado en ambulancia.

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Los otros tres pudieron continuar, pero se notó que a Del Toro le costaba mucho en los últimos kilómetros mientras intentaba seguir el ritmo de Pogacar y de Evenepoel, ‌del Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Evenepoel, que ocupaba la tercera posición en la general antes de la caída de Vingegaard, superó a Pogacar para hacerse con su primera victoria ‌de etapa en la carrera de este año. El mexicano terminó tercero unos segundos ‌más tarde.

Pogacar, ⁠cuatro veces ganador de la carrera, aventaja en cinco minutos ​a Evenepoel, que ha ascendido al segundo puesto.

(Escrito por Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)