Evenepoel gana la etapa 15 del Tour de Francia, mientras Vingegaard abandona tras una caída

El belga Remco Evenepoel superó en la línea de meta al líder del Tour de Francia, Tadej Pogacar, y se adjudicó la 15ª etapa de la carrera el domingo, después de que Jonas Vingegaard, segundo en la clasificación general, se viera obligado a abandonar tras sufrir una caída.
Vingegaard, dos veces campeón, se cayó junto con otros tres ciclistas en una curva cerrada, después de que su rueda delantera rozara un bordillo a unos 20 kilómetros de la meta. La caída dejó al danés con el brazo derecho en cabestrillo.
Sepp Kuss, compañero de Vingegaard en el Visma-Lease a Bike, también se vio involucrado en la caída, junto con Isaac del Toro y Brandon McNulty, compañeros de Pogacar en el UAE Team Emirates-XRG. El danés, de 29 años, mostraba signos evidentes de dolor antes de ser trasladado en ambulancia.
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Los otros tres pudieron continuar, pero se notó que a Del Toro le costaba mucho en los últimos kilómetros mientras intentaba seguir el ritmo de Pogacar y de Evenepoel, del Red Bull-Bora-Hansgrohe.
Evenepoel, que ocupaba la tercera posición en la general antes de la caída de Vingegaard, superó a Pogacar para hacerse con su primera victoria de etapa en la carrera de este año. El mexicano terminó tercero unos segundos más tarde.
Pogacar, cuatro veces ganador de la carrera, aventaja en cinco minutos a Evenepoel, que ha ascendido al segundo puesto.
(Escrito por Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)