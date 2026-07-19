Kimi Antonelli ganó el GP de Bélgica: cómo quedaron las posiciones en la Fórmula 1

El italiano alcanzó su sexta victoria en la temporada.

Después de haberse quedado fuera de la zona de puntos en Silverstone por la sanción de cinco segundos que recibió en las vueltas finales, Andrea Kimi Antonelli había perdido terreno en la lucha por el campeonato de la Fórmula 1. Tal es así que George Russell le había cortado una diferencia considerable con su segundo lugar en el viejo aeródromo, acercándose 18 puntos, tal como había pasado semanas anteriores en Barcelona.

No obstante, el Gran Premio de Bélgica fue una historia completamente distinta para el piloto italiano, que se mostró sólido en las prácticas y se quedó con la pole este sábado, aunque el inicio de la carrera no fue tan favorable. Si bien Antonelli mantuvo el liderato en los primeros metros, fue superado por Max Verstappen en la subida a Eau Rouge, pero no tardó en recuperar el liderato, a la vez que Charles Leclerc adelantaba al neerlandés para ser segundo.

Al mismo tiempo que se daba esta batalla adelante, apenas unos metros más atrás Russell sufrió un accidente con Lewis Hamilton, quien lo tocó en el neumático trasero derecho y lo mandó a la leca, lo que significó el final de la carrera para el de Mercedes. Sin su máximo rival en pista, Kimi continuó al frente hasta su ingreso a boxes en la vuelta 18 para cambiar la goma media por la dura, lo que le permitió a Leclerc ponerse primero.

De hecho, el monegasco tuvo buenas chances de quedarse con la victoria en el Circuito de Spa-Francorchamps, ya que salió delante del italiano tras su parada en boxes y no tardó en pasar a Lando Norris, quien había quedado como líder momentáneamente. Tras eso, la carrera se había tornado monótona en la punta, aunque silenciosamente el italiano comenzaba a recortar terreno en el cronómetro.

Tal es así que Antonelli concretó su rebase al piloto de Ferrari en la vuelta 34 y se dedicó a gestionar los neumáticos para quedarse con la victoria en el GP de Bélgica con un tiempo de 1:24:42.479, seguido en el podio por Leclerc (+1.952s) y Verstappen (+11.586s). Por su parte, Russell se quedó en cero y no solo perdió terreno en la lucha por el campeonato, sino que también fue superado por Hamilton, que terminó en el cuarto lugar.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Bélgica

Andrea Kimi Antonelli: 204 puntos. Lewis Hamilton: 159. George Russell: 154. Charles Leclerc: 126. Lando Norris: 103. Oscar Piastri: 92. Max Verstappen: 91. Isack Hadjar: 60. Pierre Gasly: 42. Liam Lawson: 39. Arvid Lindblad: 22. Franco Colapinto: 19. Oliver Bearman: 18. Gabriel Bortoleto: 10. Carlos Sainz: 6. Alex Albon: 5. Esteban Ocon: 3. Fernando Alonso: 1 Nico Hülkenberg: 0. Valtteri Bottas: 0. Checo Pérez: 0. Lance Stroll: 0.

Kimi está 50 puntos delante de su compañero.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Bélgica, la Fórmula 1 no tendrá descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Hungaroring el próximo fin de semana. Allí se desarrollará el Gran Premio de Hungría por la decimoprimera fecha entre el 24 y 26 de julio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.