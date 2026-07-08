Impacto en la Fórmula 1: se abre una puerta para Max Verstappen en McLaren ante el descontento de Oscar Piastri

Después de haber perdido el campeonato por apenas un par de puntos contra Lando Norris en la temporada pasada, Max Verstappen no está muy contento con su presente en Red Bull, cuyos resultados no destacan en la nueva era de la Fórmula 1. Tal es así que desde el inicio del certamen, una de las principales dudas que es establecieron era si el cuatro veces campeón se mantendrá o no en la máxima categoría en 2027.

Pero la escudería austriaca no es la única con problemas, ya que las consecuencias de las decisiones del 2025 finalmente han impactado en McLaren. Y es que durante la primera parte del campeonato pasado, el principal candidato del equipo de Woking fue Oscar Piastri, quien mostró un rendimiento claramente superior a su compañero que lo posicionó como el favorito para quedarse con el título, al menos hasta que las órdenes internas mostraron lo contrario.

En varias oportunidades, McLaren no escondió sus deseos de que Norris sea el que se consagre vestido con el mono papaya, algo que hizo retroceder al australiano hasta el tercer lugar de la tabla tras la última fecha. A eso se suma que Piastri no ha tenido un buen inicio de temporada, una combinación de sucesos que hacen que el oceánico se encuentre planificando su salida de la escudería británica a pesar de tener contrato hasta finales del 2028.

Así lo dio a conocer un informe de Grande Premio, donde se reveló que Piastri considera hacer uso de la cláusula de rescisión a fin de año, algo que también es impulsado por su representante, Mark Webber. Según el medio brasileño, hay asperezas entre el manager del piloto y la escudería a causa de lo sucedido en 2025, por lo que le busca un asiento en otro equipo donde pueda convertirse en el número uno de la estructura.

Para Webber, la situación del australiano es un deja vú de lo que le sucedió en Red Bull, donde vivió a la sombra de Sebastian Vettel por años. Ahora bien, la posible salida de Piastri hace que se comience a abrir una puerta en McLaren para Verstappen, que ha coqueteado con Mercedes el año pasado y está en condiciones de activar la cláusula de rescisión al estar fuera de los tres mejores de la tabla a tan solo dos fechas del parate por el verano europeo.

Piastri está sexto en la tabla.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Gran Bretaña