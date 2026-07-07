Alerta en Wall Street: se hunden las tecnológicas por la aparición de un nuevo chip chino

Los operadores trabajan en el piso de la Bolsa de Nueva York (NYSE), en la ciudad de Nueva York, EEUU

Las principales bolsas de Nueva York operaron este martes con una marcada tendencia a la baja, arrastradas por un duro revés en el sector de los semiconductores (microchips). La plaza financiera comenzó a mostrar severas dudas sobre la sostenibilidad y la rentabilidad real del negocio de la Inteligencia Artificial (IA), un recelo que se profundizó tras conocerse un informe clave sobre los avances tecnológicos independientes de China.

El índice Nasdaq, que agrupa a las principales compañías tecnológicas, sufrió la peor parte de la jornada al retroceder un 1,5%. Por su parte, el indicador ampliado S&P 500 cayó un 0,66%, mientras que el industrial Dow Jones registró una baja más moderada del 0,22%. La volatilidad se desató a pesar de que el gigante surcoreano Samsung reportó excelentes resultados contables en la madrugada, lo que encendió las alarmas de los analistas sobre un posible escenario de "sobrecompra" y posterior toma de ganancias por parte de los fondos de inversión.

"Los resultados de Samsung eran fundamentalmente buenos, pero se produjo un efecto dominó: una vez que el mercado empezó a mostrarse negativo con la firma, el pesimismo se extendió a todas las plazas de tecnología", explicó Michael Field, estratega jefe de mercados de Morningstar.

El "factor DeepSeek"

El principal detonante de la desconfianza global fue la confirmación de que la disruptiva empresa emergente china DeepSeek se encuentra desarrollando su propio microchip de Inteligencia Artificial. La jugada de la firma asiática representa una amenaza directa al liderazgo de mercado de la estadounidense Nvidia —cuyas acciones cayeron un 1,8% de inmediato—, ya que busca romper la dependencia extrema que las empresas tienen de sus componentes y de los de su competidora local Huawei.

El impacto sobre el ecosistema de los semiconductores en Wall Street fue inmediato: el índice que mide al sector en Filadelfia se desplomó un 5,5%, tocando su nivel más bajo en un mes. Entre las firmas más castigadas de la jornada figuraron la histórica Intel, cuyos títulos se hundieron un 8,2%, y Micron, que retrocedió un 7,3%. Ambas firmas arrastraron a la baja al resto del promedio de las empresas líderes.

Curiosamente, la caída de este martes estuvo concentrada casi con exclusividad en el rubro tecnológico. Nueve de los once sectores que componen el S&P 500 cerraron la rueda en terreno positivo, liderados por los rubros de salud y bienes de consumo básico, que funcionaron como refugio ante la tormenta digital.

Hacia el cierre de la semana, los inversores globales mantendrán la cautela a la espera de un evento político-económico clave en Washington. Este miércoles se publicarán las actas oficiales (minutas) de la última reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed). Será la primera oportunidad para que el mercado analice en detalle el rumbo que planea imprimirle al Banco Central su nuevo presidente, Kevin Warsh, especialmente respecto a las tasas de interés, una variable que en Argentina se sigue de cerca debido a su influencia directa sobre la cotización de las monedas de los mercados emergentes.

Con información de Reuters