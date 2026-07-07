Quién era Chatterbox, el youtuber que murió en un trágico accidente en Buenos Aires

La comunidad youtuber atraviesa horas de profunda conmoción después de conocerse el fallecimiento de Sebastián Funes, conocido como Chatterbox. El joven de 27 años murió en los últimos días junto a su padre en un accidente vial, ocurrido en el kilómetro 349 de la Ruta Nacional 5. En el siniestro también estaban involucrados un camión Scania, una camioneta Chevrolet S10 y un auto Honda, en el que Sebastián viajaba con su familia.

Según fuentes policiales, las primeras hipótesis indican que el choque se habría producido cuando uno de los vehículos intentó realizar una maniobra de sobrepaso al camión, que derivó en una colisión frontal con otro rodado que circulaba en el sentido contrario. Sin embargo, las causas del siniestro aún son investigadas.

Como consecuencia del impacto, Funes y su padre murieron en el acto. Su madre y su hermana sobrevivieron al accidente y fueron trasladadas a un centro de salud de la zona. Los ocupantes de la camioneta Chevrolet, oriundos de Carlos Casares, también sufrieron heridas y recibieron atención médica.

De TikTok a YouTube

Nacido en Pehuajó y radicado desde hacía algunos años en la Ciudad de Buenos Aires, Chatterbox inició su recorrido en las redes sociales en el 2018, con publicaciones en TikTok. Sin embargo, fue YouTube la plataforma que lo catapultó a la popularidad gracias a sus videos sobre videojuegos, humor, desafíos virales y transmisiones en vivo.

En el 2023 celebró haber alcanzado el millón de suscriptores y, al momento de su fallecimiento, su canal superaba los 1,6 millones. También reunía más de 114.000 seguidores en Twitch y había participado de los Coscu Army Awards.

El legado de un creador con mucha cercanía con su comunidad

Entre los contenidos más recordados de Chatterbox figura un video de Fortnite que publicado en el año 2022 que superó las cinco millones de reproducciones. Su estilo descontracturado y la interacción constante con el público lo convirtieron en una figura muy querida entre los adolescentes y jóvenes de todo el mundo.

En las últimas semanas había compartido publicaciones vinculadas al Mundial 2026 y promocionaba un evento de Dragon Ball Z en el que iba a enfrentarse al youtuber Unxavi.

La noticia de su muerte generó una inmediata ola de mensajes de despedida en redes sociales, donde sus seguidores y colegas destacaron la calidez de su personalidad, su humor y la huella que dejó para siempre en la comunidad gamer argentina.