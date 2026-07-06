Ciclistas del Tour de Francia se preparan para la llegada de una ola de calor

Tour de Francia

Los ciclistas del Tour de Francia se enfrentarán a unas condiciones de calor abrasador ya que una nueva ola de calor azota el país mientras se prevé que las temperaturas en los ‌alrededores de Carcasona, donde comienza la cuarta ‌etapa del martes, alcancen los 41 grados centígrados.

Estas condiciones tan exigentes no son ninguna novedad para el pelotón, ya que el calor extremo es un adversario habitual tanto en el Tour de Francia, en julio, como en la Vuelta a España, en agosto.

"Corremos el Tour de Francia en julio, así que siempre ha hecho calor y siempre lo hará", declaró a periodistas el ciclista francés Hugo Page. "Con el calentamiento global, es posible que la situación vaya de mal en peor".

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Las altas temperaturas podrían afectar a la salud y la seguridad ​de los ciclistas, según el francés ⁠Benjamin Thomas, del equipo Cofidis.

"Puede pasar factura y afectar realmente a la salud de los ciclistas. Cuando ‌la temperatura percibida supera los 40°C, la situación empieza a ser realmente peligrosa", afirmó.

Los ⁠equipos han introducido protocolos para refrescar a los ciclistas antes, ⁠durante y después de la etapa, utilizando chalecos de hielo, calcetines de hielo, cubitos de hielo alrededor del cuello y granizado para reducir la temperatura corporal central.

"Durante la carrera, utilizamos botellas frías", explicó a Reuters el responsable ⁠de rendimiento del Cofidis, Mattia Michelusi, quien añadió que su equipo también utiliza muñequeras especiales para ​ayudar a refrescar el cuerpo.

El sábado se pudo ver a los corredores ‌del Netcompany-Ineos sumergiendo los antebrazos en una palangana de ‌agua fría, imitando una posición aerodinámica mientras lo hacían.

El director médico del Groupama-FDJ United, Mathieu Le ⁠Strat, afirmó que los ciclistas tenían una mayor tolerancia al calor gracias a su entrenamiento específico.

"No se les puede comparar con la población general, dado el intenso entrenamiento al calor al que se han sometido", afirmó.

¿EMPEZAR LAS ETAPAS MÁS TEMPRANO?

El objetivo de este método de entrenamiento es ayudar a los ciclistas a adaptarse al calor.

"El ​primer paso es ‌que el ciclista se acostumbre a esta temperatura", explicó Michelusi. "Por eso organizamos nuestra concentración de entrenamiento en Sierra Nevada, donde se puede combinar la altitud con temperaturas realmente altas".

No obstante, la exposición prolongada a temperaturas extremas ya ha pasado factura, con casos de mareos y dolores de cabeza registrados durante el campeonato de Francia del mes pasado. El vicepresidente del sindicato de ciclistas ⁠CPA, Pascal Chanteur, instó a los organizadores a adelantar el inicio de las etapas para evitar las horas de mayor calor del día.

"Trabajar durante seis horas a temperaturas extremas es sencillamente imposible", declaró Chanteur a Reuters. "La verdadera solución para el futuro es cambiar las horas de salida. No hay otra opción", afirmó.

Sin embargo, las parrillas de televisión, que dan prioridad a las franjas de máxima audiencia, suponen un gran obstáculo para tales ajustes.

En declaraciones realizadas antes de la salida del Tour en Barcelona el sábado, el director de la carrera, Christian Prudhomme, se mostró confiado en ‌la capacidad del evento para hacer frente a las condiciones meteorológicas extremas.

"Estamos preparados para adaptarnos en cualquier lugar, en cualquier momento y en todo momento", declaró Prudhomme a los periodistas el viernes.

"Proporcionaremos más hielo a los equipos. También podemos permitir que las zonas de avituallamiento sean más frecuentes, y ya hemos añadido una tercera moto para entregar más botellas de agua a los corredores durante la etapa".

La Unión Ciclista Internacional (UCI) introdujo en 2024 un Protocolo de ‌Altas Temperaturas que utiliza un sistema de evaluación de riesgos de cinco niveles basado en la temperatura de bulbo húmedo global (WBGT), un sistema para medir el impacto en el cuerpo de la luz solar directa, la temperatura ambiente, la humedad ‌y el viento.

Sin embargo, el ⁠protocolo de la UCI no es vinculante, sino que se limita a sugerir medidas de prevención, con posibles neutralizaciones o cancelaciones de etapas si el WBGT supera los 28°C.

Además, ​las autoridades regionales francesas han recibido autorización para cancelar etapas del Tour de Francia si se emite una alerta roja por ola de calor, según un documento del Ministerio del Interior francés al que tuvo acceso Reuters la semana pasada.

Con información de Reuters