Femicidio de Agostina Vega: las razones por las que trasladan a Claudio Barrelier y a Osvaldo Fassetta a otra cárcel

Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, y Osvaldo Fassetta , imputado por encubrimiento agravado , fueron trasladados en las últimas horas al Complejo Carcelario N° 2 "Adjutor Andrés Abregú", ubicado en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje, una unidad de máxima seguridad. El operativo se realizó durante la madrugada del viernes 3 de julio y estuvo a cargo del Servicio Penitenciario de Córdoba, pocos días después de que el fiscal Raúl Garzón dictara la prisión preventiva para ambos. La misma medida alcanzó a Soledad Andrean , también acusada de encubrimiento agravado, mientras que la situación procesal de Marianela Palmero aún permanece pendiente.

Según trascendió, tanto Barrelier como Fassetta quedaron alojados en sectores separados y bajo un régimen de máxima seguridad. La decisión respondió a cuestiones de seguridad y de alojamiento dentro del sistema penitenciario. Desde el Ministerio de Seguridad provincial señalaron que ambos se encontraban en el sector de enfermería del penal de Bouwer, donde no podía garantizarse un monitoreo permanente, por lo que se dispuso su traslado a Cruz del Eje. Sin embargo, la defensa de Fassetta cuestionó que la medida también alcanzara a su cliente.

El cuestionamiento de la defensa de Fassetta

El abogado Eduardo Medina Allende, defensor de Fassetta, confirmó que la explicación que recibió fue la misma. "A nosotros nos han dicho que fue por una cuestión de seguridad, pero yo no sé. Donde estaban, estaban seguros. El traslado de Fassetta no tenía sentido. El de Barrelier podía ser, pero Fassetta...", sostuvo el defensor. Fassetta está acusado de haber favorecido a Barrelier después del crimen de Agostina. Según la reconstrucción del fiscal Garzón , habría desviado las primeras horas de la investigación al orientar las sospechas hacia un adolescente ajeno al hecho y mantenido múltiples comunicaciones telefónicas con el principal acusado mientras la familia buscaba desesperadamente a la joven.

La defensa, sin embargo, rechaza esa hipótesis. En el recurso presentado contra la prisión preventiva , Medina Allende sostuvo que la acusación se basa en conjeturas y que no existe prueba directa de que su cliente conociera el homicidio ni de que hubiera participado del supuesto encubrimiento. La postura de la defensa refleja el conflicto que atraviesa la causa, donde las pruebas y los testimonios serán clave para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados.

Las imputaciones y el avance de la causa

Por su parte, Barrelier continuará detenido mientras avanza la investigación en la que está imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género. La fiscalía sostiene que el acusado engañó a Agostina para llevarla hasta su vivienda del barrio Cofico, donde la asesinó y luego la enterró en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra utilizando un Ford Ka que le había prestado Soledad Andreani.

La semana pasada, Marianela Palmero —pareja de Barrelier y cuarta detenida en el expediente— fue indagada por la fiscalía, se negó a declarar y quedó imputada por encubrimiento agravado. Según la acusación, no participó del femicidio, pero habría colaborado posteriormente para ocultar lo ocurrido. El avance de la causa y las medidas de seguridad adoptadas reflejan la complejidad de una investigación que busca esclarecer el crimen de Agostina Vega y determinar las responsabilidades penales de todos los involucrados en una de las causas que más conmoción generó en la provincia de Córdoba.