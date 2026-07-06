La Selección Argentina mira a Egipto: última práctica en Atlanta, conferencia de Scaloni y cambios

El plan de la Selección Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026.

La Selección Argentina ultima detalles para enfrentar a Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. La jornada del lunes 6 de julio en Atlanta, Estados Unidos, marca que el entrenamiento en el predio comenzará un poco más tarde de lo estipulado. Si bien la práctica final estaba programada para las 11.30 de Argentina (las 10.30 locales), la misma se llevará a cabo pasadas las 13.30 de nuestro país.

Es que el vuelo de unos 1000 kilómetros desde Miami, que duró una hora y 40 minutos, se demoró un poco más de la cuenta. Por lo tanto, el descanso fue un poco menor al esperado, ya que la delegación arribó cerca de la medianoche al hotel de la concentración. En este contexto, el entrenador Lionel Scaloni hablará en la conferencia de prensa desde las 17.30 de Argentina, por lo que allí puede llegar a brindar algún indicio acerca de la probable formación para el siguiente compromiso.

Lo concreto es que habrá, como mínimo, tres cambios en el once luego del gran desgaste que significó el 3-2 a Cabo Verde tras los 120 minutos, con mucho calor y humedad en Miami. Para colmo, habrán sido menos de cuatro días de descanso entre ambos cotejos. En el lateral derecho, Nahuel Molina terminó cansado, aunque podría sostener su lugar en principio. La dupla de centrales se mantendrá y Nicolás Tagliafico entraría por el exhausto Facundo Medina sobre el costado izquierdo.

En la mitad de la cancha, el único que parece tener su lugar asegurado es Rodrigo De Paul, ya que Alexis Mac Allister y/o Enzo Fernández podrían salir por cansancio y bajo rendimiento. Thiago Almada tampoco desequilibró, por lo que Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Nicolás González pelean por las mencionadas posiciones. En el ataque, Julián Álvarez lucha mano a mano con Lautaro Martínez para acompañar al capitán Lionel Messi.

Lionel Messi, otra vez la carta ganadora de Argentina en el Mundial.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026

Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso o Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cómo ver Argentina vs. Egipto: hora, TV en vivo y streaming

El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el martes 7 de julio a las 13 horas de Argentina en el estadio de Atlanta, con el arbitraje del francés Francois Letexier. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.