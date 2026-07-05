La Rioja amplía la terminalidad educativa con nuevos convenios para jóvenes y trabajadores

El Ministerio de Educación de La Rioja firmó convenios con el Instituto de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Juventudes con el objetivo de ampliar las oportunidades de terminalidad educativa y capacitación laboral para jóvenes y trabajadores de toda la provincia.

El trabajo realizado a través de la Dirección General de Modalidades Educativas y la coordinación de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) permitirán que trabajadores de empresas, gremios y fundaciones puedan finalizar sus estudios primarios y secundarios mediante las instituciones de la EPJA y el Plan FinEs. Además, facilitarán el acceso de jóvenes riojanos a propuestas de formación laboral destinadas a mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

En ambos convenios se estableció que el cursado de los niveles primario y secundario se desarrollará bajo modalidades presencial y semipresencial, con una duración de tres años. Quienes completen el nivel secundario obtendrán el título de Bachiller con Orientación en Economía y Administración.

Más oportunidades de formación para jóvenes y trabajadores

La preinscripción se realizará a través de las áreas designadas por el Instituto de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Juventudes, mientras que las clases presenciales se dictarán en instituciones de la EPJA y en Centros de Formación Profesional distribuidos en la provincia.

Durante la firma de los convenios, el ministro de Educación, Ariel Martínez, destacó que la iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno provincial con el derecho a la educación y con la generación de nuevas oportunidades para quienes aún no pudieron completar sus estudios.

"Se da en un momento donde la situación de la educación pública está bastante golpeada por el Gobierno nacional. Sin embargo, que el sistema educativo provincial ponga a disposición este tipo de herramientas y dispositivos consolida una política fundamental como es garantizar el derecho a la educación. Hay una mirada puesta en quienes más lo necesitan y un Estado que pone todo a disposición para que puedan culminar sus estudios", expresó.

La educación como herramienta de transformación

Por su parte, la secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez, puso en valor el trabajo articulado entre los distintos organismos del Estado y afirmó que los acuerdos permitirán ampliar el acceso a la educación en todo el territorio provincial.

"Gracias a este trabajo conjunto, hombres, mujeres y jóvenes tendrán la oportunidad de culminar una etapa muy importante de sus vidas. Vamos a seguir haciendo hincapié en la educación porque entendemos que es una herramienta de transformación", sostuvo.

En tanto, la presidenta del Instituto de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sustentable, Roxana Quinteros, explicó que el convenio surgió a partir de una demanda planteada por el sector privado. "Hay trabajadores que todavía no pudieron completar sus estudios y creemos que contar con esa formación es una herramienta fundamental. Nuestro instituto será el puente entre las empresas y el sistema educativo para acercar esta oportunidad", señaló.

Por su parte, el secretario de Juventudes, José Delgado, aseguró que el acuerdo permitirá fortalecer las políticas públicas destinadas a las juventudes riojanas. "Este trabajo responde a las demandas de cada departamento y busca garantizar derechos fundamentales como el acceso a la educación, lo que genera nuevas oportunidades para nuestros jóvenes", afirmó.

La firma de los convenios fue encabezada por el ministro Ariel Martínez; la secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez; la presidenta del Instituto de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sustentable, Roxana Quinteros; y el secretario de Juventudes, José Delgado. También participaron autoridades del área educativa, laboral y de juventudes de la provincia.