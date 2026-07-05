Del Toro gana la segunda etapa del Tour de Francia, mientras Pogacar se acerca a Vingegaard

Tour de Francia

​Isaac del Toro superó un problema mecánico y una larga espera para cambiar de bicicleta antes de lanzar un ataque en los últimos compases y ganar la segunda ‌etapa del Tour de Francia el ‌domingo, convirtiéndose en el segundo mexicano en hacerse con una etapa de la carrera tras Raúl Alcalá hace más de tres décadas.

El compañero de equipo de Del Toro y vigente campeón, Tadej Pogacar, terminó segundo, reduciendo la ventaja de Jonas Vingegaard en la clasificación general a seis segundos.

"Esto lo significa todo para mí", declaró Del Toro tras su segunda victoria de etapa en una Gran Vuelta. "Como he dicho antes, me siento muy privilegiado. Todo el ​equipo me ha dado mucha ⁠confianza. No me puedo creer que lo haya conseguido. Es una locura. No te ‌puedes imaginar lo que siento ahora, sobre todo por mi país".

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"Teníamos un ⁠plan para Tadej, lo llevé a cabo, pero luego ⁠la ventaja era mayor y simplemente me dejé llevar hasta la línea de meta".

El esloveno Pogacar cruzó la línea de meta junto a Del Toro y levantó en volandas al ⁠ciclista de 22 años mientras sus compañeros del UAE Team Emirates-XRG celebraban la victoria.

A ​unos 60 km de la meta, en el recorrido montañoso ‌de Tarragona a Barcelona, Del Toro sufrió un ‌problema mecánico. Un malentendido con su equipo por radio le dejó parado al borde ⁠de la carretera, esperando una bicicleta de recambio.

Pero Del Toro solo necesitó poco más de 10 km para recuperar el tiempo perdido cuando volvió a ponerse en marcha y desempeñó un papel fundamental en la estrategia de su equipo durante las tres vueltas a la ​Côte de Château ‌de Montjuïc al final de la etapa.

POGACAR Y SUS COMPAÑEROS DOMINAN LA LLEGADA

Brandon McNulty marcó el ritmo para Pogacar durante la primera subida, mientras que el dos veces ganador Vingegaard se mantenía detrás de su compañero de equipo en el Visma-Lease a Bike, Victor Campenaerts.

Pogacar y tres compañeros de equipo lideraron la ⁠marcha durante la segunda vuelta a la colina, pero el compañero de Vingegaard, Matteo Jorgenson, realizó un último esfuerzo para convertirse en el segundo ciclista en alcanzar la cima, por detrás de McNulty.

Al entrar en los últimos 10 km de carrera, Vingegaard se situó detrás de Jorgenson, con el cuatro veces campeón Pogacar siguiendo de cerca al danés, junto con otros corredores.

Cuando Jorgenson se quedó rezagado durante la última subida, Adam Yates preparó el terreno para el ataque final de Pogacar, ‌antes de que Del Toro sorprendiera a sus rivales con su lanzamiento hacia la línea de meta.

"No ha sido un día fácil; creo que este circuito no es mi terreno favorito, así que puedo estar bastante contento con haber conservado el maillot amarillo. Han hecho un trabajo estupendo, así que realmente se merecían la victoria de hoy", declaró Vingegaard.

Del Toro dijo que estaba ‌feliz de conseguir la victoria para México el mismo día en que la selección de fútbol del país juega en los octavos de final del Mundial.

"Tenemos a once futbolistas que esta noche tienen que ‌pasar a cuartos. Estar ⁠al mismo nivel de la selección en la carrera más importante del mundo es un sueño", añadió.

La carrera continuará el lunes con una etapa ​que discurrirá desde Granollers, en España, hasta Les Angles, en Francia, pero un incendio forestal cerca de la meta podría poner en peligro la etapa.

Con información de Reuters