La Sole contó la historia detrás de una de las chacareras clásicas del folklore: nostalgia y niñez

Soledad Pastorutti recordó a un maestro del folklore.

Las canciones populares tienen la capacidad de actuar como instantáneas de la memoria colectiva, devolviéndonos a los paisajes más queridos de nuestro pasado. Hace algunos meses, Soledad Pastorutti recurrió a sus plataformas digitales para rescatar del olvido la trastienda de Del tiempo de mi niñez, una emblemática chacarera que sintetiza la inocencia, las siestas interminables y esa etapa de la vida desprovista de mayores obligaciones que ir a la escuela o salir a jugar con los amigos de la cuadra.

La intérprete de Arequito confesó que esta composición forma parte de sus piezas predilectas a la hora de estructurar sus conciertos en vivo. Para la artista, entonar sus estrofas genera una comunión inmediata y profunda con su público, transformando el recital en un espacio donde tanto los músicos como los espectadores se sumergen en una añoranza compartida por los años de la infancia.

Detrás de este clásico del cancionero nativo se encuentra la genialidad de Coco Díaz, nacido bajo el nombre de Pedro Joaquín Castro en la localidad santafesina de Tostado -sitio donde hoy una plaza le rinde homenaje llevando su seudónimo-. El creador se erigió como un compositor fundamental de éxitos populares de la talla de El mimoso, Se quema el rancho y, fundamentalmente, esta oda a las travesuras infantiles que describe con precisión los rezongos ante los mandados maternos, las partidas de bolitas en la tierra y los llantos preventivos ante la pérdida de alguna moneda.

En su publicación, Soledad logró conectar la lírica de la canción con sus propias vivencias en el interior santafesino, reviviendo postales que resuenan en cualquier habitante de los pueblos argentinos: "Con ritmo de travesura. Coco Díaz escribió esta chacarera como si pintara la infancia! Y yo me acuerdo de esas siestas en Arequito, en bicicleta, con tierra en las manos y los amigos del pueblo".

Soledad Pastorutti.

Letra de Del tiempo de mi niñez

Mi mama sabía decirme

Recuerdo cuando era chango

Usted se acuesta la siesta

No vayas a andar hondeando

Ahí nomás ya me ordenaba

Que algo en el suelo tirara

Y debajito el alero

En un cuerito siesteara

Bajo el sopor de la siesta

Todo en silencio quedaba

Y con los chango pa'l monte

En punta I' pie me escapaba

Qué lejos que queda ahora

Esa niñez añorada

Quisiera mama me mande

Que en un cuerito siesteara

Parece que fuera ahora

Cuando mi mama ordenaba

Que un mandadito le hiciera

A los rezongos rumbeaba

Si me encontraba a los changos

Que a las bolitas jugaban

La bolsa de los mandados

A un costadito quedaba

Ya sacaba mis teritas

Y si por ahí yo ganaba

Como nidito I boyero

Mi bolsillito quedaba

Ay, ayitay si la plata

Por jugar se me extraviaba

Antes de llegar a casa

El llanterío largaba