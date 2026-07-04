El mensaje de Gallardo a la Selección por la victoria ante Cabo Verde en el Mundial

Marcelo Gallardo habló tras el triunfo ajustado de la Selección Argentina contra Cabo Verde en los 16avos de final con el que los de Lionel Scaloni se aseguraron un lugar en los octavos contra Egipto. El extécnico de River Plate opinó sobre el rendimiento de la "Albiceleste" y lo que puede servir de cara a lo que viene en el Mundial 2026. El combinado nacional enfrentará a Egipto en la próxima ronda y el "Muñeco", que también se refirió a su futuro, dejó en claro lo que piensa.

Gallardo bancó a la Selección tras el triunfo contra Cabo Verde en el Mundial 2026

"Llevar el peso de ese favoritismo no es para cualquiera. Y hoy vino bien que pase esto", esbozó el entrenador acerca de lo sucedido con el conjunto caboverdiano y el alargue en el que ganó el seleccionado argentino. A su vez, Gallardo añadió: "De alguna manera, no para sufrir de la manera que sufrimos porque la verdad que fue demasiado para lo que creíamos que íbamos a ver, pero va a haber una reacción, tiene que haber una reacción".

El análisis previo de Gallardo sobre Cabo Verde y su despedida de ESPN

En la previa del duelo ante la Selección Argentina, el "Muñeco" habló del rival del equipo de Lionel Scaloni y reveló detalles de su juego con un consejo para la "Albiceleste". "Tiene que tener dominiio y mover la pelota. Ellos acompañan bien, no hacen faltas. Contra España una sola y cuatro contra Uruguay. Acompañan y están frescos para atacar con tres o cuatro futbolistas que pasan rápidamente al ataque, donde Argentina tiene que redoblarlo".

Horas después, con la victoria consumada del elenco nacional, Gallardo se despidió de la señal de Disney y contó que hasta ahí llegó su participación porque "tenía obligaciones por cumplir". Acerca de ello, Mariano Closs añadió "Se fue a laburar de lo que también labura", dando a entender que volverá a dirigir. A ellos se sumó Carlos Tevez, quien también dejó un mensaje: "Fue un gusto trabajar con Marcelo y está bueno que la Selección junte, es lo que tratamos de transmitir en un país donde Boca y River no son enemigos sino rivales. Nosotros demostramos que podemos convivir y lo hicimos de la mejor manera".

La Selección Argentina se metió en octavos de final del Mundial 2026

Cuándo juega la Selección Argentina ante Egipto por los octavos del Mundial 2026

El duelo entre la "Albiceleste" y el combinado egipcio tendrá lugar el próximo martes 7 de julio en Atlanta, Estados Unidos, desde las 13 horas de nuestro país. La transmisión del tercer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará con el correr de los días. El ganador de este cruce avanzará a los cuartos de final donde se verá las caras con el que triunfe ente Colombia y Suiza, que jugarán desde las 17 horas en Vancouver, Canadá.