La reacción de Gallardo al gol de Messi vs. Austria en el Mundial 2026: el video del festejo con los dientes apretados

La alegría de Marcelo Gallardo por el gol ante Austria.

La Selección Argentina arrancó con el pie de derecho este Mundial 2026 de la mano de Lionel Messi, que ante cualquier tipo de duda respecto a cuál podría ser su nivel con 39 años desde este 24 de junio, sigue desmostrando porque es desde hace tantos años considerado el mejor por la mayoría de sus colegas. Y en cada presentación no deja de asombrar con otra actuación demoledora para dejar boquabiertos a todos los que disfrutamos de su talento.

Entre todos los espectadores que estuvieron presentes en el Estadio Dallas en la victoria frente a Austria se hizo presente el ex entrenador de River Marcelo Gallardo, que es uno de los comentaristas que tiene el equipo de Disney + para esta Copa del Mundo. Y la plataforma brinda una cámara exclusiva en donde se lo puede ver junto al legendario ex futbolista de Boca y director técnico Carlos Tevez reaccionar a todos los encuentros que disputa el equipo de Lionel Scaloni.

Así fue la reacción de Marcelo Gallardo al segundo gol de Messi vs Austria

Marcelo Gallardo no pudo ocultar su euforia en el gol de Messi frente a Austria. Así es que se lo puede ver eufórico al concretar Messi con una gran barrida de zurda y luego de un rebote el 2 a 0 definitivo en el marcador. Así fue que el "Muñeco" se levantó de su asiento y apretó bien fuerte el puño hacia adelante, apretando los dientes y con una sonrisa que fue de oreja a oreja, mientras a su lado Tevez se paró también a gritarlo agitando los dos brazos y alegre por una anotación histórica.

Gallardo y Tevez celebran una actuación histórica.

"No hay adjetivos": Gallardo se rinde ante Messi tras otra actuación histórica

El director técnico campeón de dos copas Libertadores con River hizo un análisis sobre lo que fueron las situaciones que se vivieron en el encuentro a lo largo de su transmisión. Primero dijo sobre el penal errado por el 10 argentino que "lo había esperado. El arquero lo esperó y eso hizo dudar a Messi. Terminó tirándola afuera. Son situaciones que pueden pasar". Un contratiempo del que se pudo recuperar el astro futbolístico.

En el primer gol la descripción de Gallardo fue: "Le llegó la pelota en un lugar desde el que nunca erra". En tanto que en el segundo gol, la reacción fue de emoción total ante lo que hizo el rosarino, que cerró una victoria que no fue para nada sencilla. "No hay adjetivos. Ya se han dicho todos cuando observás un comportamiento de esta magnitud. La pelota se inicia con él y termina con él como protagonista absoluto. Empieza con un penal errado y se transforma, se va desarrollando, empieza a tomar forma el partido con un gol de él y termina con otro gol", concluyó el "Muñeco".