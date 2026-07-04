No se vio en TV: Messi se divirtió con los jugadores de Cabo Verde tras derrotarlos en el Mundial 2026

Messi apuntó contra los jugadores de Cabo Verde tras el triunfo en el Mundial

Lionel Messi fue el mejor jugador del partido en el ajustado triunfo de la Selección Argentina contra Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Sin embargo, el astro rosarino tuvo que soportar los golpes por parte de los rivales en el verde césped que no se la hicieron fácil.

Por este motivo, el hombre del Inter Miami de la MLS tiró un palazo a los africanos después de tener un gran gesto con ellos una vez culminado el encuentro en el Hard Rock Stadium. El mismo tiene que ver con las patadas que recibió a lo largo de los 120 minutos, pero también con el pedido de camiseta y la firma por parte de los caboverdianos que lo tienen como referente. El diez opinó en una entrevista posterior al cotejo y no se guardó nada.

Del gesto al palazo: lo que no se vio de Messi con los jugadores de Cabo Verde en el Mundial 2026

"Sí, me pidieron la camiseta, todo. Adentro de la cancha me cagan a patadas, pero después...", esbozó la figura de la "Albiceleste" que lleva siete gritos en la Copa del Mundo y es el máximo artillero no sólo del torneo, sino de la historia con 20. Las declaraciones tuvieron un lugar en la entrevista con TyC Sports en la que Lionel Messi también bromeó a la hora de referirse a los rivales. Cabe destacar que el argentino fue uno de los que más infracciones recibió a lo largo del partido que clasificó al seleccionado de Scaloni a los octavos de final donde enfrentará a Egipto.

Cuándo juega la Selección Argentina ante Egipto por los octavos del Mundial 2026

El duelo entre la "Albiceleste" y el combinado egipcio tendrá lugar el próximo martes 7 de julio en Atlanta, Estados Unidos, desde las 13 horas de nuestro país. La transmisión del tercer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará con el correr de los días. El ganador de este cruce avanzará a los cuartos de final donde se verá las caras con el que triunfe ente Colombia y Suiza, que jugarán desde las 17 horas en Vancouver, Canadá.

Lionel Messi fue víctima de varinas infracciones contra Cabo Verde en el Mundial 2026

Las declaraciones de Messi tras el triunfo ante Cabo Verde en el Mundial 2026

"Esta Selección compite, demuestra que es un equipo. Va a competir hasta el final", aseguró el Diez frente a los micrófonos, luego de la victoria y el pase a ocavos de final. "Se vio la importancia de la pelota parada, que no veniamos convirtiendo, por suerte hoy se nos dió. Tenemos gente que va muy bien de arriba -Cuti, Licha, Mac Allister- y esta vez lo aprovechamos", sostuvo.

Al mismo tiempo, el capitán se mostró muy autocrítico con el partido del seleccionado nacional y analizó qué salió mal durante los primeros minutos del segundo tiempo. "Creo que no pudimos presionarlos bien. Nos quedaban lejos las líneas cuando queríamos saltar al central, se nos hacía muy largo todo", explicó. "Quedamos descoordinados, ellos siempre eran uno más. Nos tuvieron la pelota y nos hicieron correr por la falta de presión", cerró.