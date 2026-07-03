Video: así fue el golazo de Lionel Messi en Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a ponerse el traje de héroe en el partido de 16vos de final entre la Selección Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026: el capitán de la 'Albiceleste' controló un grandísimo pase de Lisandro Martínez con la zurda y, en un movimiento espectacular, definió al segundo toque ante la salida de Vozinha para convertir el 1 a 0 a los 29 minutos de partido. Con este tanto, la 'Pulga' volvió a colocarse como el máximo anotador de la competencia con siete tantos y el combinado de Lionel Scaloni se mete, de momento, en los octavos de final.

Hasta el gol de Messi, Argentina había encontrado cierta dificultad para romper el bloque bajo planteado por el seleccionado africano, que a lo largo de todo el torneo apostó a bajar sus líneas defensivas y salir de contraataque. Sin embargo, en la primera jugada después del cooling break, el cuerpo técnico notó la falencia en el retroceso del rival y el equipo la aprovechó a través de los pies de 'Licha' y la genialidad del número '10' dentro del área.

¿Gol gemelo? El recuerdo de Lionel Messi en el Mundial de Rusia 2018 contra Nigeria

La jugada con la que Messi abrió el marcador contra Cabo Verde rememoró a un gol que hizo en el Mundial de Rusia 2018, frente a Nigeria, en un partido decisivo. En la última fecha de fase de grupos y con la necesidad de ganar para clasificar a octavos de final, el capitán de la "Albiceleste" recibió una habilitación en el mismo sector de Éver Banega y, en una acción similar, puso el 1 a 0 con un gran remate de derecha.

Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, con el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow. El ganador de este cruce se verá las caras con el que triunfe entre Australia y Egitpto, que se verán las caras el mismo día a las 15 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Los partidos de Argentina en el Mundial 2026