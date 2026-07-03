Regreso de Raphinha plantea un dilema a la selección brasileña antes del partido contra Noruega

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Brasil vs Haití

El brasileño Raphinha volvió a los entrenamientos el viernes, lo ‌que supuso un ‌respiro para Carlo Ancelotti de cara al partido de octavos de final del Mundial contra Noruega, pero es posible que el delantero del Barcelona ya no tenga garantizada su plaza en ​la banda ⁠derecha.

Brasil celebró su penúltima sesión antes ‌del partido del domingo en ⁠Nueva Jersey, y Raphinha ⁠se reincorporó a la concentración tras dos semanas de recuperación de una lesión muscular ⁠que sufrió en la primera parte ​del partido de la ‌fase de grupos en ‌el que se impuso a Haití.

Durante ⁠los 15 minutos abiertos a la prensa, Raphinha realizó el calentamiento con normalidad y participó en un ejercicio ​de ‌pases con sus compañeros, lo que sugiere que es probable que esté disponible para el partido contra Noruega.

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Su regreso deja a Ancelotti ⁠ante una decisión que tomar, después de que Rayan, de 19 años, aprovechara su oportunidad en ausencia de Raphinha.

Rayan saltó al campo cuando Raphinha se vio obligado a abandonar el terreno y se ha ‌convertido en uno de los jugadores más destacados de la selección brasileña, gracias a su energía, resistencia y presión agresiva desde la banda derecha.

Ese ritmo de trabajo ‌ha tenido un impacto directo en la campaña de Brasil, ya que ha contribuido ‌a crear ⁠dos goles: uno contra Escocia y otro en la remontada ​ante Japón que les aseguró el pase a octavos de final.

Con información de Reuters