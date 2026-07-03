Así es la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Barcelona: las fotos

La mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo está ubicada en Bellamar, uno de los barrios más exclusivos de Castelldefels.

La casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en las afueras de Barcelona es una de las propiedades más emblemáticas del patrimonio inmobiliario de la familia. Rodeada de naturaleza y con vistas privilegiadas al mar Mediterráneo, la residencia combina privacidad, lujo y espacios diseñados para la vida familiar.

Dónde está ubicada la casa de Lionel Messi en Barcelona

A lo largo de su carrera, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo realizaron inversiones en distintas propiedades distribuidas entre Argentina, España y Estados Unidos. Sin embargo, una de las residencias más representativas de su historia permanece en Castelldefels, el lugar donde vivieron durante gran parte de la etapa del futbolista en el FC Barcelona.

La vivienda se encuentra en Bellamar, uno de los sectores más exclusivos de Castelldefels, una localidad situada a pocos kilómetros de Barcelona. La ubicación ofrece un entorno residencial con gran privacidad, además de vistas panorámicas tanto al mar Mediterráneo como al macizo del Garraf.

Con el paso de los años, la propiedad fue creciendo gracias a la compra de terrenos linderos, lo que permitió ampliar considerablemente su superficie hasta superar los 10.000 metros cuadrados. Esa expansión convirtió la residencia en un verdadero refugio familiar alejado de la exposición pública.

Cómo es el diseño de la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

La casa de Lionel Messi fue construida siguiendo un estilo mediterráneo contemporáneo, con una arquitectura caracterizada por líneas rectas, amplios ventanales y una distribución pensada para conectar los ambientes interiores con los espacios exteriores.

El diseño prioriza la entrada de luz natural y la amplitud de cada ambiente, generando una sensación de comodidad y calidez. En el interior predominan los colores neutros, una decoración elegante y un estilo sobrio que refleja la búsqueda de funcionalidad sin perder sofisticación.

La amplitud del terreno también permitió incorporar diferentes sectores independientes, brindando mayor privacidad a la familia y creando espacios específicos para el descanso, las reuniones y las actividades recreativas.

Los espacios al aire libre que convierten la mansión en un complejo privado

Uno de los aspectos más destacados de la residencia es su impresionante sector exterior, diseñado para que la familia pueda disfrutar de distintas actividades sin necesidad de salir de la propiedad.

La mansión cuenta con una gran piscina rodeada por jardines cuidadosamente mantenidos, amplias terrazas y sectores de descanso desde donde pueden apreciarse las vistas del paisaje mediterráneo.

La propiedad fue ampliada con la compra de terrenos linderos y hoy supera los 10.000 metros cuadrados de superficie.

Además, dispone de un gimnasio completamente equipado para los entrenamientos diarios del capitán de la Selección Argentina, una pista de pádel, una cancha de básquet y un campo de fútbol privado donde tanto Lionel Messi como sus hijos suelen compartir momentos de recreación.

La propiedad también incluye amplios espacios verdes especialmente preparados para que Thiago, Mateo y Ciro puedan jugar al aire libre con total seguridad.

Un hogar pensado para la vida familiar

Aunque la familia vive actualmente en Estados Unidos, la casa de Castelldefels sigue siendo una de las propiedades más emblemáticas de su patrimonio.

Más allá de su valor inmobiliario, la residencia de Castelldefels representa uno de los lugares más importantes en la historia personal de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Allí transcurrieron varios de los años más exitosos de la carrera del futbolista, mientras la familia construía su vida en España.

Aunque actualmente residen en Estados Unidos por la carrera de Messi en el Inter Miami, la propiedad continúa siendo una de las más reconocidas dentro de su patrimonio. Su combinación de diseño, privacidad, amplios espacios y comodidades la posiciona como una de las mansiones más exclusivas vinculadas al mundo del deporte, además de reflejar el estilo de vida que la pareja buscó construir para disfrutar junto a sus hijos.