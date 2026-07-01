El proyecto forma parte del Programa de Mejoramiento de Caminos Rurales.

La provincia de Córdoba dio un nuevo paso para concretar la pavimentación del camino secundario S-257, una obra esperada por productores, vecinos y usuarios del Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.

El proyecto, que forma parte del Programa de Mejoramiento de Caminos Rurales, ingresó en la etapa de licitación y prevé una inversión oficial cercana a los $4.500 millones.

¿Cómo será la obra de pavimentación del camino secundario S-257?

La intervención contempla la pavimentación de un tramo de 2,20 kilómetros comprendido entre la calle Amadeo Sabattini y el camino terciario T054-23. Con esta etapa, el acceso quedará asfaltado hasta el ingreso al autódromo, mejorando la circulación de vehículos particulares, transporte de carga y maquinaria agrícola.

La obra integra un plan de mejora progresiva sobre un corredor de aproximadamente 14 kilómetros, considerado estratégico para la conectividad de la zona productiva del sur cordobés. Según el Gobierno provincial, el objetivo es facilitar el traslado de la producción agropecuaria, reducir los costos logísticos y garantizar una mayor transitabilidad durante los períodos de lluvias.

El proyecto forma parte del Programa de Mejoramiento de Caminos Rurales.

Durante la apertura de sobres se presentaron tres empresas interesadas en ejecutar la obra: Luciano Construcciones S.A., Corbe SRL y Pablo Federico e Hijos S.A. Las propuestas serán analizadas por la comisión evaluadora antes de avanzar con la adjudicación.

El ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, destacó que el proyecto "se desarrolla en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Rurales" y remarcó la importancia de seguir ampliando la infraestructura vial para fortalecer la producción y la conectividad en el interior provincial.

La ejecución estará a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, a través del Consorcio Caminero Único (CCU), en el marco de la Ley Provincial N.º 11.059. De acuerdo con el cronograma oficial, permitirá mejorar las condiciones de seguridad vial y optimizar el acceso tanto para los habitantes de la zona como para la actividad productiva y los eventos que se desarrollan en el autódromo.